Cobolli, dopo la finale del Roland Garros è caccia al selfie in Liguria: blitz a Finale e Celle

Cobolli si è poi spostato al Tennis Club Lavadore di Celle Ligure per seguire la partita dell'amico Biagio Gramaticopolo, impegnato in un torneo. Come riportato dal Secolo XIX, il romano è arrivato quasi in silenzio e senza annunci, ma la voce in paese si è sparsa velocemente e in molti si sono recati nei pressi del circolo a caccia di sefie e autografi. Tra loro anche il sindaco di Celle, Marco Beltrame, che sui social ha dichiarato: "La presenza di uno dei protagonisti del tennis internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e testimonia il valore e la crescente rilevanza degli eventi sportivi che il nostro territorio è in grado di ospitare".