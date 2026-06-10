Cobolli, dopo la finale del Roland Garros è caccia al selfie in Liguria: blitz a Finale e Celle

Dopo la sconfitta in finale dei Roland Garros contro Alexander Zverev, Flavio Cobolli ha fatto tappa in Liguria per prendersi dei giorni di riposo ma anche per seguire qualche partita nei tennis club locali.
La tappa a Finale Ligure
L'azzurro ha fatto visita prima al Tennis Club di Finale Ligure per celebrare la promozione in Serie B della squadra femminile. Il momento è stato celebrato anche sui social dai profili ufficiali del circolo con una foto che ritrae Cobolli insieme a Rebecca Bonelli, una delle tenniste cresciute nell'associazione.
La serata a Celle
Cobolli si è poi spostato al Tennis Club Lavadore di Celle Ligure per seguire la partita dell'amico Biagio Gramaticopolo, impegnato in un torneo. Come riportato dal Secolo XIX, il romano è arrivato quasi in silenzio e senza annunci, ma la voce in paese si è sparsa velocemente e in molti si sono recati nei pressi del circolo a caccia di sefie e autografi. Tra loro anche il sindaco di Celle, Marco Beltrame, che sui social ha dichiarato: "La presenza di uno dei protagonisti del tennis internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e testimonia il valore e la crescente rilevanza degli eventi sportivi che il nostro territorio è in grado di ospitare".