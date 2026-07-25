Jacobs vince i 100 metri degli Assoluti per il suo decimo titolo italiano

Il 31enne velocista desenzanese, che ha corso con anche un leggero vento contro di -0,4 m/s, ha così conquistato la decima maglia tricolore assoluta, di cui sei nei 100 metri, in precedenza nel 2018, 2019, 2020, 20021 e 2022, una nel salto in lungo nel 2017, due nei 60 indoor nel 2021 e 2022, e una anche nel lungo indoor nel 2017.