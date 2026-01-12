Paolini sale al settimo posto nel ranking Wta, Sabalenka sempre più leader

La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, di cui le ultime 50 consecutive. Sul terzo gradino del podio del ranking risale la statunitense Coco Gauff, staccata di 1.905 punti dalla polacca. Fa un passo avanti anche Mirra Andreeva, ottava e staccata di appena 35 punti dall'azzurra: la 18enne russa precede la quarta statunitense nell'élite mondiale, Madison Keys, che si vede sottrarre i punti della vittoria di Adelaide 2025, perde due posizioni ed è nona.