Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Paolini sale al settimo posto nel ranking Wta, Sabalenka sempre più leader

Le novità in classifica dopo i tornei di Brisbane e Auckland: Swiatek ancora seconda, podio per Gauff

12 Gen 2026 - 10:11

Jasmine Paolini risale di una posizione ed è di nuovo settima nel ranking settimanale pubblicato dalla Wta. Questo il responso dopo la fine del torneo 500 di Brisbane e del 250 di Auckland.

Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantacinquesima settimana consecutiva (la 73esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, grazie al successo bis a Brisbane, porta a 2.662 punti il vantaggio su Iga Swiatek, vincitrice con la sua Polonia della United Cup 2026.

La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, di cui le ultime 50 consecutive. Sul terzo gradino del podio del ranking risale la statunitense Coco Gauff, staccata di 1.905 punti dalla polacca. Fa un passo avanti anche Mirra Andreeva, ottava e staccata di appena 35 punti dall'azzurra: la 18enne russa precede la quarta statunitense nell'élite mondiale, Madison Keys, che si vede sottrarre i punti della vittoria di Adelaide 2025, perde due posizioni ed è nona.

Ritrova dopo oltre tre anni un posto in top ten l'elvetica Belinda Bencic, che grazie al secondo posto con la Svizzera in United Cup, guadagna una posizione ed è decima chiudendo l'élite mondiale. Scambio di poltrona con la russa Ekaterina Alexandrova, che abbandona - almeno per il momento - la top ten e scende all'undicesimo posto. Per quanto riguarda l'altra azzurra in top ten guadagna una posizione Elisabetta Cocciaretto, ora numero 80.

Leggi anche

Kostyuk non dà la mano. Polemica con la Sabalenka: "In Ucraina si muore ogni giorno"

tennis
ranking wta
jasmine paolini
sabalenka
coco gauff
blue jasmine
cocciaretto

Ultimi video

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

I più visti di Tennis

Sinner-Alcaraz show: risate, ovazioni dagli spalti e gag tra colpi infallibili e scambi dal fondo FOTO

Lorenzo Musetti - miglior posizione: n.5. Raggiunta il 12 gennaio 2026

Musetti numero 5 Atp: chi sono gli altri italiani arrivati in top 10

Alcaraz vince in Corea, Sinner guarda già al primo Slam: "Partita utile verso l'Australian Open"

La prima del 2026 va ad Alcaraz: battuto Sinner 7-5, 7-6 nell'esibizione in Corea

Kostyuk non dà la mano. Polemica con la Sabalenka: "In Ucraina si muore ogni giorno"

Musetti nella storia! Conquista la finale a Hong Kong ed entra nella Top 5

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:00
Zoff promuove Spalletti: "Grazie a lui, Juve ancora in corsa per lo scudetto"
10:43
Sinner-Musetti, ora è ufficiale: due italiani in top 5, non era mai accuduto
10:23
Manchester United, Carrick sino a fine stagione
10:15
"Vergognatevi, vergognatevi tutti": Conte perde la testa e viene espulso da Doveri
10:11
Cubarsi fa l'ombrello, caso Fermin e il gesto di Mbappé: veleni in Barça-Real