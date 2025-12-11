Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

A suo agio

Il video - pubblicato sul canale YouTube della F1 e realizzato in collaborazione con Mercedes e Pirelli - mostra un Sinner particolarmente entusiasta e attento alle fasi di guida. Chiede ad Antonelli come affronta le curve e disegna le traiettorie; è curioso sulla velocità massima che si può raggiungere con la monoposto, dov'è il punto di staccata e - persino - quanti battiti può raggiungere il cuore di un pilota in gara.

Così è facile

Antonelli risponde con precisione e - sebbene stia viaggiando a 260 km/h - si "perde" in chiacchiere con il suo passeggero. D'altronde, per lui, guidare un'automobile stradale su un circuito da Formula 1 è come per Sinner andare a giocare a tennis in un qualsiasi country club. L'incontro tra i due - a lungo atteso - sembra aver creato un'intesa vincente. Magari la prossima volta toccherà fare uno scambio su di un campo in cemento e vedrà Sinner dare qualche consiglio al giovane pilota. A quando il prossimo incontro?