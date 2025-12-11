Logo SportMediaset

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

L'ultimo GP dell'anno è stato l'occasione per un giro veloce a bordo di una Mercedes AMG GT

di Redazione Drive Up
11 Dic 2025 - 11:16
© Formula 1

© Formula 1

La passione di Jannik Sinner per le automobili - veloci - non è di certo una notizia dell'ultim'ora. Il tennista numero 2 della classifica ATP ha una discreta collezione di supercar e, l'ingresso di Kimi Antonelli tra i piloti ufficiali di Formula 1, gli ha offerto un motivo per seguire ancora più da vicino le gare. Kimi gli aveva promesso un giro veloce alla prima occasione, così è stato.

Jannik Sinner e Kimi Antonelli: ecco il giro veloce a Yas Marina

1 di 9
© Formula 1
© Formula 1
© Formula 1

© Formula 1

© Formula 1

A suo agio
Il video - pubblicato sul canale YouTube della F1 e realizzato in collaborazione con Mercedes e Pirelli - mostra un Sinner particolarmente entusiasta e attento alle fasi di guida. Chiede ad Antonelli come affronta le curve e disegna le traiettorie; è curioso sulla velocità massima che si può raggiungere con la monoposto, dov'è il punto di staccata e - persino - quanti battiti può raggiungere il cuore di un pilota in gara.
Così è facile
Antonelli risponde con precisione e - sebbene stia viaggiando a 260 km/h - si "perde" in chiacchiere con il suo passeggero. D'altronde, per lui, guidare un'automobile stradale su un circuito da Formula 1 è come per Sinner andare a giocare a tennis in un qualsiasi country club. L'incontro tra i due - a lungo atteso - sembra aver creato un'intesa vincente. Magari la prossima volta toccherà fare uno scambio su di un campo in cemento e vedrà Sinner dare qualche consiglio al giovane pilota. A quando il prossimo incontro?

