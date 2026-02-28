Acosta vince la Sprint di Buriram dopo la bagarre con Marquez. Ko Bezzecchi

Non va oltre la nona posizione Francesco Bagnaia che si era mosso dalla quinta fila dello schieramento di partenza e porta a casa l'ultimo punto iridato in palio. Sesta casella della classifica per Brad Binder (KTM factory) e Joan Mir (Honda HRC) che traggono vantaggio dalla bagarre del primo giro tra Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR). Quest'ultimo rimonta fino all'ottava posizione sulla linea del traguardo, lo spagnolo chiude undicesimo alle spalle dell'altra Honda factory di Luca Marini. Quindicesima casella per Jack Miller con la "migliore" delle Yamaha: la M1 del cliente Pramac. Alle spalle dell'australiano Fabio Quartararo con la moto ufficiale.