Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno

Il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli sembra destinato a proseguire verso un solido terzo anno insieme. Il tecnico, attualmente il più pagato della Serie A, resta fermamente legato a un contratto triennale privo di clausole rescissorie, a conferma di una volontà reciproca di dare continuità al progetto avviato con Aurelio De Laurentiis. Sebbene in passato non siano mancati momenti di tensione - come le frizioni legate al mancato sostituto di Kvaratskhelia o le dichiarazioni forti dopo la sfida di Bologna - la determinazione di Conte nel voler completare il suo percorso in azzurro appare oggi l'opzione più concreta, allontanando le ombre di un addio e puntando dritto alla conferma del binomio per la prossima stagione. Lo scrive il Mattino.