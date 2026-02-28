Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno

Antonio Conte resta al centro del progetto Napoli. Contratto senza clausole e stipendio record: ecco perché il tecnico pugliese punta a restare in azzurro

28 Feb 2026 - 10:04

Il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli sembra destinato a proseguire verso un solido terzo anno insieme. Il tecnico, attualmente il più pagato della Serie A, resta fermamente legato a un contratto triennale privo di clausole rescissorie, a conferma di una volontà reciproca di dare continuità al progetto avviato con Aurelio De Laurentiis. Sebbene in passato non siano mancati momenti di tensione - come le frizioni legate al mancato sostituto di Kvaratskhelia o le dichiarazioni forti dopo la sfida di Bologna - la determinazione di Conte nel voler completare il suo percorso in azzurro appare oggi l'opzione più concreta, allontanando le ombre di un addio e puntando dritto alla conferma del binomio per la prossima stagione. Lo scrive il Mattino.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juventus, fra Osimhen e...Vlahovic, chance riaperte per il rinnovo. Per l'estate assalto-bis a Kolo Muani

Sogno Tonali, occasione Goretzka: le big di Serie A studiano il colpo a centrocampo

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

La Juve riparte dalle certezze: McKennie a un passo dal rinnovo fino al 2030

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:47
Cristiana Girelli lascia la Juve per gli Usa: "Non sto scappando"
12:27
Milan, il pallino di Tare resta Milinkovic-Savic. Ma...
11:03
Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo "mago" della trequarti
10:04
Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno
09:17
Juve-Spalletti: due club esteri hanno sondato l'allenatore