Tennis
TENNIS

Quanto guadagnano in un’ora i tennisti Atp? Sinner il Paperone, Musetti in top-10

31 Dic 2025 - 15:34
Fine dell’anno tempo di bilanci e tempo di… conti in tasca. O almeno questo è quello che hanno fatto con i tennisti della classifica Atp gli statistici, che si sono divertiti a calcolare quanto guadagnano Sinner, Alcaraz e colleghi in un’ora calcolando solo i soli match di singolare del circuito giocati nel 2025 e dividendo il montepremi accumulato per il tempo di permanenza in campo di ognuno. Nonostante i tre mesi di squalifica il n.1 è Jannik Sinner, che giocando un’ora potrebbe comprarsi una supercar, completano il podio Alcaraz e Djokovic e al nono posto della classifica dei Paperoni si piazza un altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ecco classifica e guadagni nel dettaglio, dal montepremi sono esclusi bonus, Coppa Davis ed esibizioni.

