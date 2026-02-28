Juventus, patto per il rinnovo di Spalletti: un top player per reparto, da Tonali a Kolo Muani

In difesa ci sarà da capire se arriveranno offerte concrete per Gatti e cosa deciderà di fare il centrale, cercato da Roma, Milan, Tottenham e Nottingham Forest. Ma ci sono più punti interrogativi sulle fasce: Holm va riscattato mentre Joao Mario rientrerà dal prestito al Bologna. Cambiaso non è più quello che Guardiola voleva al Manchester City ed è per questo che il club ha già mosso passi concreti per Mingueza e Celik che si svincoleranno da Celta Vigo e Roma.