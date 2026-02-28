Juventus, patto per il rinnovo di Spalletti: un top player per reparto, da Tonali a Kolo Muani

I giornali sportivi: sabato 28 febbraio 2026
La Juventus blinda Spalletti e prepara un mercato da urlo: da Tonali a Bernardo Silva per il centrocampo, fino al sogno Kolo Muani in attacco
Juventus e Luciano Spalletti parleranno presto di rinnovo del contratto, una questione che riguarderà più che altro le prospettive di mercato che il club illustrerà al tecnico piuttosto che su durata e ingaggio. La volontà è quella di regalare all'allenatore toscano un rinforzo top per reparto con alcune piste già imbastite da tempo e altre sulle quali ci sarà da lavorare per battere la concorrenza.
Dei tre portieri, spiega Tuttosport, curiosamente l'unico certo di restare è Pinsoglio, che ha appena rinnovato. Le incertezze stagionali rischiano di mettere in bilico il futuro di Di Gregorio e lo stesso Perin potrebbe salutare a fine anno.
In difesa ci sarà da capire se arriveranno offerte concrete per Gatti e cosa deciderà di fare il centrale, cercato da Roma, Milan, Tottenham e Nottingham Forest. Ma ci sono più punti interrogativi sulle fasce: Holm va riscattato mentre Joao Mario rientrerà dal prestito al Bologna. Cambiaso non è più quello che Guardiola voleva al Manchester City ed è per questo che il club ha già mosso passi concreti per Mingueza e Celik che si svincoleranno da Celta Vigo e Roma.
Se Locatelli rinnoverà, visto che con Spalletti è rinato, la Juve vuole che a guidare il centrocampo sia un grandissimo nome e le due piste principali portano a Sandro Tonali, sul quale è forte anche l'Arsenal, e Bernardo Silva che andrà a scadenza e vuole provare una nuova esperienza lontano dalla Premier League. Attenzione a Koopmeiners: piace al Galatasaray e può partire.
Con Openda che potrebbe essere subito ceduto, David potrebbe avere un'altra chance e su Vlahovic va capito se si possono riaprire discorsi di rinnovo. Ma un numero 9, quello non arrivato a gennaio, serve: Spalletti chiederà nuovamente Randal Kolo Muani.
