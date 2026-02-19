Atp 500 Doha, Sinner eliminato ai quarti: vince Mensik in tre set

© afp
Il 20enne ceco, numero 16 al mondo, è perfetto alla battuta nel primo set e poi non perdona nel terzo dopo la reazione dell'azzurro
Sorpresa al torneo Atp 500 di Doha, dove Jannik Sinner è stato battuto dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale. L'azzurro, n.2 al mondo, ha perso il primo set 7-6, ha vinto il secondo per 6-2, ma in quello decisivo è stato sconfitto per 6-3. Mensik, 20 anni e attuale n.16 Atp, in semifinale affronterà il francese Arthur Fils.
Niente possibile finale con Carlos Alcaraz per Sinner, dunque, che deve ricalibrare le energie dopo un momento in cui le cose non stanno andando come immaginato. In una parte di stagione in cui tutti attendevano conferme da lui dopo la sconfitta nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, Jannik non è certo partito con il piede giusto.
Le chance per rifarsi però non mancano, con i Masters 1000 in programma negli Stati Uniti, fra Indian Wells e Miami. Ci sarà tempo per pensare alla prima sfida contro Mensik, che di certo non si è fatto trovare impreparato. Il ceco ha saputo spuntarla in un primo set equilibrato, con un 7-3 nel gioco decisivo.
Sinner ha provato a cambiare marcia nel secondo set, sfruttando un calo dell'avversario e strappandogli due volte il servizio per un 6-2 che sembra aprire alla rimonta, come accaduto ad Alcaraz qualche ora prima contro il russo Karen Kachanov. E invece no, Mensik sfrutta un altro break all'inizio di terzo set e riesce a portarlo fino in fondo, chiudendo 6-3 con punto esclamativo finale.
Mensik ora dovrà vedersela con il francese Fils (numero 40 al mondo), rientrato in campo di recente dopo un lungo infortunio e che nei quarti di Doha ha avuto la meglio sul ceco Jiri Lehecka. Dall'altro lato del tabellone, altra sfida russa per Alcaraz che affronterà in semifinale Andrey Rublev, campione in carica.
Nel doppio maschile, invece, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 7-5, 6-4.