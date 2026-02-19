Atp 500 Doha, Sinner eliminato ai quarti: vince Mensik in tre set

Sorpresa al torneo Atp 500 di Doha, dove Jannik Sinner è stato battuto dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale. L'azzurro, n.2 al mondo, ha perso il primo set 7-6, ha vinto il secondo per 6-2, ma in quello decisivo è stato sconfitto per 6-3. Mensik, 20 anni e attuale n.16 Atp, in semifinale affronterà il francese Arthur Fils.