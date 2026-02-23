Tennis

Ranking Atp, si allarga la forbice tra Alcaraz e Sinner: il distacco dopo Doha

Musetti conserva il quinto posto, Cobolli sempre al n.20

23 Feb 2026 - 11:45
videovideo

Invariate le prime sei posizioni del ranking Atp all'inizio della settimana, ma il distacco tra i primi due, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, è aumentato di 300 punti, salendo a 3.150, grazie al successo dello spagnolo a Doha e al contemporaneo ko dell'italiano nei quarti in Qatar. Alcaraz è quindi sicuro di rimanere numero 1 del mondo anche dopo i primi due Masters 1000 della stagione, Indian WellsMiami.

Nelle due tappe del Sunshine Double, infatti, Jannik può guadagnare fino a 2000 punti, se dovesse trionfare in entrambi i tornei, che non ha disputato l'anno scorso a causa dello stop forzato. Non abbastanza per colmare l'attuale divario con Alcaraz. Lo spagnolo, che nel 2025 ha raggiunto la semifinale a Indian Wells, persa contro Jack Draper, ed è stato a sorpresa eliminato all'esordio a Miami dal belga David Goffin, vedrà uscire dalla sua classifica solo 410 punti. Dunque potrà aggiungerne un massimo di 1.590

Il duello per la vetta della classifica, quindi, si accenderà nel corso della stagione sulla terra battuta, verso il Roland Garros che Sinner ha indicato come uno dei suoi grandi obiettivi per il 2026. Vincerlo, infatti, gli permetterebbe di completare il Career Grand Slam, traguardo che Alcaraz ha raggiunto all'Australian Open, diventando il più giovane a riuscirci. 

Per quanto riguarda le altre posizioni, terzo Novak Djokovic, che non gioca un torneo dalla sconfitta in finale agli Australian Open. Seguono Alexander Zverev, Lorenzo Musetti e Alex De Minaur

Jakub Mensik, semifinalista a Doha grazie al successo su Sinner, ha guadagnato tre posizioni e, a 20 anni, ha raggiunto il 13esimo posto, miglior piazzamento in carriera.

Ventesimo, invece, Flavio Cobolli. Il vincitore a Delray Beach, Sebastian Korda, sale di 10 posizioni al 40esimo posto, mentre Tommy Paul, secondo classificato in Florida, sale al 22esimo (+2). Il balzo più significativo nella Top 50 di questa settimana é del cileno Alejandro Tabilo (+26), 42esimo dopo la finale di Rio, vinta dall'argentino Tomas Etcheverry, a sua volta salito di 18 posizioni ed ora 33esimo. 

Leggi anche

Mensik e... : i precedenti di Sinner contro avversari fuori dalla top 10 ATP

tennis
ranking atp
carlos alcaraz
jannik sinner

Ultimi video

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

I più visti di Tennis

Sinner, una sconfitta che non brucia: "Periodo difficile, capita e non sono preoccupato"

La corsa di Sinner a Doha si ferma ai quarti: passa il ceco Mensik in tre set

Mensik e... : i precedenti di Sinner contro avversari fuori dalla top 10 ATP

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Sinner sconfitto da Mensik ai quarti a Doha: le FOTO

Sinner, missione compiuta: batte Popyrin in due set e vola ai quarti a Doha

Notizie del giorno
Vedi tutti
Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni
12:42
Osimehn salta la Juve? Il retroscena sul mancato stipendio del Galatasaray
12:30
Lazio, Rovella verso l'operazione: i tempi di recupero
12:15
Caso Pavard, l'Inter trema: non convince il Marsiglia, futuro già scritto
12:14
La Germania deve reinventarsi per sopravvivere
11:59
"Il calcio è diventato una pagliacciata, diamoci alla danza", lo sfogo del terzo portiere Contini