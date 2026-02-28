Acosta: "Non mi piace vincere così". Marquez: "Decide la Direzione Gara"

"È strano come la Direzione Gara consenta ancora manovre come quella di Alex Marquez al primo giro, anzi nelle prime curve che sono le più pericolose perché siamo tutti vicini. Serve più rispetto per gli altri piloti intorno a te. Se non mi fossi rialzato avrebbe potuto finire peggio. Dopo l'arrivo sono salito in Direzione Gara e mi hanno detto che approfondiranno quello che è successo. Per quanto riguarda noi devo dire che abbiamo una gran moto e un ottimo potenziale. Solo che in una Sprint ha pochi giri per risalire, anche perché se sei intruppato nel gruppo si scalda tutto e devi remare. Sono un po' stufo di sentirmi dire che merito di più. Lo so anch'io e non mi accontento, voglio di più".