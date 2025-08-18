Masters 1000 Cincinnati, Sinner sfida Alcaraz: la finale in diretta

Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo contro il suo diretto inseguitore, per una finale del Masters 1000 di Cincinnati che si prospetta essere ricco di emozioni. Dopo Roma, Roland Garros e Wimbledon, la saga Sincaraz si appresta a vivere un nuovo capitolo con una sfida all’ultimo colpo. Di seguito la diretta testuale della finale tra l'azzurro e lo spagnolo.