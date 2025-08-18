Masters 1000 Cincinnati, Sinner sfida Alcaraz: la finale in diretta

Cincinnati ai titoli di coda, Sinner sfida Alcaraz per il titolo nel Masters 1000 a caccia del bis riuscito solo a Federer
© Getty Images
Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo contro il suo diretto inseguitore, per una finale del Masters 1000 di Cincinnati che si prospetta essere ricco di emozioni. Dopo Roma, Roland Garros e Wimbledon, la saga Sincaraz si appresta a vivere un nuovo capitolo con una sfida all’ultimo colpo. Di seguito la diretta testuale della finale tra l'azzurro e lo spagnolo.
|SET
|1° SET
|J. Sinner (#1)
|0
|C. Alcaraz (#12)
|0
LA CRONACA DELLA FINALE
L'avvio della sfida è fissato alle 21. Qualora Sinner trionfasse in finale sarebbe il primo giocatore a vincere per due anni di fila a Cincinnati dal doppio successo di Roger Federer nel 2014-15. Lo spagnolo invece punta a diventare l'ottavo giocatore in totale a conquistare otto Masters 1000, il secondo più giovane a 22 anni e 3 mesi
I PRECEDENTI
Partite giocate: 13 (8-5 in favore di Alcaraz)
2021 - Masters 1000 Parigi: Alcaraz b. Sinner 7-6 (7-1) 7-5
2022 - Wimbledon: Sinner b. Alcaraz 6-1 6-4 6-7 (8-10) 6-3
2022 - Umago: Sinner b. Alcaraz 6-7 (5-7) 6-1 6-1
2022 - US Open: Alcaraz b. Sinner 6-3 6-7 (7-9) 6-7 (0-7) 7-5 6-3
2023 - Indian Wells: Alcaraz b. Sinner 7-6 (7-4) 6-3
2023 - Miami: Sinner b. Alcaraz 6-7 (4-7) 6-4 6-2
2023 - Pechino: Sinner b. Alcaraz 7-6 (7-4) 6-1
2024 - Indian Wells: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2
2024 - Roland Garros: Alcaraz b. Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3
2024 - Pechino: Alcarar b. Sinner 6-7 (6-8) 6-4 7-6 (7-3)
2025 - Roma: Alcaraz b. Sinner 7-6 (7-5) 6-1
2025 - Roland Garros: Alcaraz b. Sinner 4-6 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-3) 7-6 (10-2)
2025 - Wimbledon: Sinner b. Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4
Commenti (0)