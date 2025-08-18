Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
LIVE

tennis

Masters 1000 Cincinnati, Sinner sfida Alcaraz: la finale in diretta

Cincinnati ai titoli di coda, Sinner sfida Alcaraz per il titolo nel Masters 1000 a caccia del bis riuscito solo a Federer

18 Ago 2025 - 20:05
© Getty Images

© Getty Images

Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo contro il suo diretto inseguitore, per una finale del Masters 1000 di Cincinnati che si prospetta essere ricco di emozioni. Dopo Roma, Roland Garros e Wimbledon, la saga Sincaraz si appresta a vivere un nuovo capitolo con una sfida all’ultimo colpo. Di seguito la diretta testuale della finale tra l'azzurro e lo spagnolo.

 SET1° SET
J. Sinner (#1)0 
C. Alcaraz (#12)0 

LA CRONACA DELLA FINALE

L'avvio della sfida è fissato alle 21. Qualora Sinner trionfasse in finale sarebbe il primo giocatore a vincere per due anni di fila a Cincinnati dal doppio successo di Roger Federer nel 2014-15. Lo spagnolo invece punta a diventare l'ottavo giocatore in totale a conquistare otto Masters 1000, il secondo più giovane a 22 anni e 3 mesi

I PRECEDENTI
Partite giocate: 13 (8-5 in favore di Alcaraz)
2021 - Masters 1000 Parigi: Alcaraz b. Sinner 7-6 (7-1) 7-5
2022 - Wimbledon: Sinner b. Alcaraz 6-1 6-4 6-7 (8-10) 6-3
2022 - Umago: Sinner b. Alcaraz 6-7 (5-7) 6-1 6-1
2022 - US Open: Alcaraz b. Sinner 6-3 6-7 (7-9) 6-7 (0-7) 7-5 6-3
2023 - Indian Wells: Alcaraz b. Sinner 7-6 (7-4) 6-3
2023 - Miami: Sinner b. Alcaraz 6-7 (4-7) 6-4 6-2
2023 - Pechino: Sinner b. Alcaraz 7-6 (7-4) 6-1
2024 - Indian Wells: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2
2024 - Roland Garros: Alcaraz b. Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3
2024 - Pechino: Alcarar b. Sinner 6-7 (6-8) 6-4 7-6 (7-3)
2025 - Roma: Alcaraz b. Sinner 7-6 (7-5) 6-1
2025 - Roland Garros: Alcaraz b. Sinner 4-6 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-3) 7-6 (10-2)
2025 - Wimbledon: Sinner b. Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4

sinner
alcaraz
cincinnati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner, compleanno da sogno: batte Atmane e si regala la finale di Cincinnati (e una carta Pokemon)

Alcaraz non sbaglia: elimina Zverev e raggiunge Sinner in finale

Paolini, che colpo a Cincinnati! Battuta Gauff in rimonta, ora c'è Kudermetova in semifinale

Sinner-Alcaraz, ancora voi: a Cincinnati la finale dei sogni

Alcaraz fatica, ma alla fine piega Rublev: si avvicina la rivincita con Sinner

Paolini soffre ma è in finale a Cincinnati, sfiderà la Swiatek

Notizie del giorno
Vedi tutti
Verona-Cerignola: partita integrale
20:24
Verona-Cerignola: partita integrale
20:20
Coppa Italia, Udinese-Carrarese: le formazioni ufficiali
Verona-Cerignola: i calci di rigore
20:19
Verona-Cerignola: i calci di rigore
20:33
Hellas Verona avanti col brivido: battuto il Cerignola ai calci di rigori
20:10
Lukaku ko, il Napoli può rovinare i piani del Milan per Hojlund: gli scenari