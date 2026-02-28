Nba: Gilgeous-Alexander torna in campo, Oklahoma batte i Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander torna in campo dopo nove partite fuori per un infortunio agli addominali e trascina Oklahoma City in una preziosa vittoria 127-121 ai tempi supplementari contro i Nuggets. Mvp in carica della Nba, Gilgeous-Alexander ha messo a referto 36 punti in poco meno di 34 minuti di gara. "Mi sono sentito bene - ha detto - Sono solo felice di essere tornato". Per i Nuggets, Jamal Murray ha segnato 39 punti e Nikola Jokic 23, più 17 rimbalzi e 14 assist. Nella East Conference Detroit mantiene la testa strappando la vittoria ai supplementari contro Cleveland. I risultati della partite di Nba giocate nelle notte: Oklahoma City-Denver 127-121; Dallas-Memphis 105-124; Boston-Brooklyn 148-111; Milwaukee-New York 98-127; Detroit-Cleveland 122-119.