Tennis, Kostyuk non dà la mano. Polemica con la Sabalenka: "In Ucraina si muore ogni giorno"

Niente stretta di mano da parte dell'ucraina Marta Kostyuk alla bielorussa Aryna Sabalenka, al termine della finale del torneo di Brisbane vinto dalla n.1 al mondo. Come dall'inizio della guerra nel suo paese nel 2022, l'ucraina si è rifiutata di stringere la mano all'avversaria bielorussa e non ha avuto nemmeno una parola per lei durante la cerimonia di consegna dei trofei. E ha fatto una smorfia quando Sabalenka invece si è congratulata e le ha augurato buona fortuna per il seguito della stagione. Kostyuk, nel suo discorso ha ricordato la guerra nel suo paese: "Io gioco ogni giorno con un peso sul cuore. Ci sono migliaia di persone che non hanno luce né acqua calda in questo momento - ha detto ricevendo il suo trofeo - Ci sono -20°C in questo momento e fa male vivere questa realtà ogni giorno".