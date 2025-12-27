Laila Hasanovic ha visto Michael Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Oltre a Todt e Badoer, c'è un'altra persona che ha visto Michael Schumacher dopo l'incidente: è Laila Hasanovicdi Stefano Fiore
Dal tragico incidente di Meribel del dicembre 2013, un muro di impenetrabile riservatezza protegge Michael Schumacher. Nessuna notizia ufficiale, nessun bollettino medico ufficiale per volere della famiglia. Solo una cerchia ristrettissima di fedelissimi ha accesso alla residenza dell'ex pilota della Ferrari: tra questi Jean Todt, Luca Badoer e la storica manager Sabine Kehm.
Ma c'è un nome che sorprende e che crea un ponte ideale tra la leggenda della F1 e il presente del tennis mondiale: Laila Hasanovic. Secondo il Daily Mail, infatti, l'attuale compagna di Jannik Sinner è una delle pochissime persone al mondo a conoscere la verità sulle condizioni dell'ex ferrarista. Prima di legarsi al campione azzurro, la modella danese ha avuto un'importante relazione con Mick Schumacher.
In quel periodo, Laila guadagnò la totale fiducia della famiglia e di mamma Corinna, ottenendo un privilegio concesso a pochissimi eletti: entrare nell'intimità di casa Schumacher e incontrare Michael. Un segreto e un rispetto per la privacy che la Hasanovic continua a custodire con discrezione assoluta, nonostante la fine della storia con Mick.