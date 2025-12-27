Laila Hasanovic ha visto Michael Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Ma c'è un nome che sorprende e che crea un ponte ideale tra la leggenda della F1 e il presente del tennis mondiale: Laila Hasanovic. Secondo il Daily Mail, infatti, l'attuale compagna di Jannik Sinner è una delle pochissime persone al mondo a conoscere la verità sulle condizioni dell'ex ferrarista. Prima di legarsi al campione azzurro, la modella danese ha avuto un'importante relazione con Mick Schumacher.