Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Master 1000 di Parigi, Sinner-Zverev una semifinale che vale doppio per Jannik

L'azzurro sfida il tedesco dopo un percorso perfetto: in palio c'è un posto per l'ultimo atto del torneo e la rincorsa ad Alcaraz nel ranking Atp

di Stefano Ronchi
01 Nov 2025 - 11:43
© Getty Images

© Getty Images

A una settimana dalla finale di Vienna, Jannik Sinner e Alexander Zverev si trovano nuovamente uno di fronte all'altro nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. Una sfida che vale doppio per l'altoatesino: in palio, infatti, non c'è solo un posto per la finale del torneo, ma anche punti preziosi per accorciare in classifica su Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking ATP. L'azzurro arriva al penultimo atto del torneo dopo aver eliminato nettamente Ben Shelton (6-3, 6-3) nei quarti giocando con lucidità, sicurezza e solidità e mostrando un tennis sempre più maturo e completo. Per Jannik Sinner quella contro Zverev a Parigi è la 43esima semifinale raggiunta a livello Atp (record italiano), la 13esima in un Masters 1000.

Leggi anche

Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."

Il cammino di Sinner e Zverev a Parigi
Sinner ha giocato con grande autorità fin dal primo match contro Bergs, eliminando poi anche Cerundolo senza mai perdere un set. Nei quarti ha dominato Shelton (24esima vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor), confermando la sua superiorità nei momenti chiave e l'eccellente adattamento ai campi indoor della Paris La Défense Arena, nuova sede del torneo. Dall'altra parte della rete Zverev, campione in carica del torneo, invece ha superato Carabelli, Davidovich Fokina e nei quarti ha battuto Daniil Medvedev in tre set, imponendosi con esperienza e aggressività. In palla, il tedesco ha ritrovato ritmo e fiducia, dimostrando di poter competere con i migliori anche nei grandi appuntamenti. 

Leggi anche

Sinner demolisce Shelton in due set (3-6, 3-6) e vola in semifinale a Parigi: "Molto contento di come ho giocato"

Un match che vale doppio per Sinner
Per Sinner, la semifinale contro Zverev è più di un semplice appuntamento di fine stagione. Oltre alla possibilità di raggiungere la finale del Masters 1000 di Parigi, in palio ci sono punti decisivi nella corsa al trono ATP. Con Alcaraz in testa e il distacco ridotto, ogni vittoria può pesare nella volata verso il numero 1 del mondo. Il 2025 dell'altoatesino resta comunque da protagonista assoluto, ma l'obiettivo è chiaro: chiudere l'anno tornando al vertice del tennis mondiale.

Sinner-Zverev, i precedenti
Tra Sinner e Zverev sono 8 i precedenti, con un bilancio in perfetta parità: 4-4. Dopo la vittoria dell'azzurro nel 2020 ai sedicesimi del Roland Garros, il tedesco ha infilato quattro successi di fila con l'altoatesino fino al 2023, poi Jannik si è rifatto aggiudicandosi gli ultimi tre confronti con Alexander, l'ultimo pochi giorni fa nella finale dell'Atp 500 di Vienna.

Leggi anche

Auger Aliassime mette fine alla favola Vacherot e vola in semifinale: Finals a rischio per Musetti

masters 1000 parigi
sinner
zverev
semifinale

Ultimi video

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

I più visti di Tennis

Sinner contento a metà: "Fatto di tutto per complicarmi la vita. Fisicamente non sono così fresco"

Sinner numero 1 ATP se... i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

WTA Finals 2025: le foto ufficiali con Jasmine Paolini

Sinner demolisce Shelton in due set (3-6, 3-6) e vola in semifinale a Parigi: "Molto contento di come ho giocato"

Buona la prima per Sinner a Parigi: Bergs liquidato in due set, agli ottavi c'è Cerundolo

Sinner la rincorsa al 1° posto continua: Cerundolo ko, ora Shelton nei quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:50
La Juve celebra i 128 anni con Del Piero: "La nostra storia si rinnova. La nostra identità non cambia"
12:45
Allegri: "Leao sta bene, sono curioso di vederlo giocare insieme a Nkunku"
12:41
Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."
12:33
Fiorentina: è divorzio con il ds Pradè. Striscioni contro società, tecnico e squadra in città
12:31
Rugby, Italia: i convocati del ct Quesada per test con Australia