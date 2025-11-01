Master 1000 di Parigi, Sinner-Zverev una semifinale che vale doppio per Jannik

Il cammino di Sinner e Zverev a Parigi

Sinner ha giocato con grande autorità fin dal primo match contro Bergs, eliminando poi anche Cerundolo senza mai perdere un set. Nei quarti ha dominato Shelton (24esima vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor), confermando la sua superiorità nei momenti chiave e l'eccellente adattamento ai campi indoor della Paris La Défense Arena, nuova sede del torneo. Dall'altra parte della rete Zverev, campione in carica del torneo, invece ha superato Carabelli, Davidovich Fokina e nei quarti ha battuto Daniil Medvedev in tre set, imponendosi con esperienza e aggressività. In palla, il tedesco ha ritrovato ritmo e fiducia, dimostrando di poter competere con i migliori anche nei grandi appuntamenti.