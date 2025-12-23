Bournemouth, anche il Chelsea su Semenyo

Antoine Semenyo è il vero oggetto dei desideri del mercato inglese. L'attaccante del Bournemouth ha collezionato grandi prestazioni in questa prima parte di stagione, segnando già 8 gol in 16 partite di Premier League. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Chelsea avrebbe avviato i primi sondaggi per provare a portarlo a Londra. La concorrenza, però, sarà molto agguerrita: sul classe 2000 ci sono anche Manchester United, Manchester City e Liverpool. La clausola rescissoria da 65 milioni di sterline, attivabile dal 1° gennaio, rappresenta il principale snodo della trattativa.