Mercato

Bournemouth, anche il Chelsea su Semenyo

23 Dic 2025 - 21:30

Antoine Semenyo è il vero oggetto dei desideri del mercato inglese. L'attaccante del Bournemouth ha collezionato grandi prestazioni in questa prima parte di stagione, segnando già 8 gol in 16 partite di Premier League. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Chelsea avrebbe avviato i primi sondaggi per provare a portarlo a Londra. La concorrenza, però, sarà molto agguerrita: sul classe 2000 ci sono anche Manchester United, Manchester City e Liverpool. La clausola rescissoria da 65 milioni di sterline, attivabile dal 1° gennaio, rappresenta il principale snodo della trattativa. 

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

23:23
Endrick lascia il Real Madrid: passa al Lione in prestito
22:27
Fiorentina, Richardson spiazza: "Vorrei andare via a gennaio, il Nizza..."
22:20
Il Novara esonera Zanchetta: Zaffaroni e Dossena tra i possibili sostituti
21:30
Bournemouth, anche il Chelsea su Semenyo
20:15
Il Como libera Verdi: tutto pronto per la nuova avventura col Südtirol