Cover Girl
1 di 60
cover girl

Campello-Morata, dalla Spagna: "Vivono separati in casa"

Si moltiplicano le voci di una rottura nella coppia, che già un anno fa si era separata per alcuni mesi

23 Dic 2025 - 21:58
60 foto

Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte dei protagonisti, ma Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero in profonda crisi e secondo quanto riportato dalla rivista Semana i vivrebbero ormai da "separati in casa". Il settimanale parla di una quotidianità divisa, documentata da fotografie che mostrerebbero i due rientrare nella loro abitazione di Milano e accompagnare i figli a scuola in momenti diversi. A rafforzare questa lettura anche il fatto che Alice non indosserebbe più la fede nuziale e negli ultimi giorni sarebbe anche partita per Dubai con i figli, ma senza l'attaccante del Como. 

alice campello
morata
anello

