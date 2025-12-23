Campello-Morata, dalla Spagna: "Vivono separati in casa"

Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte dei protagonisti, ma Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero in profonda crisi e secondo quanto riportato dalla rivista Semana i vivrebbero ormai da "separati in casa". Il settimanale parla di una quotidianità divisa, documentata da fotografie che mostrerebbero i due rientrare nella loro abitazione di Milano e accompagnare i figli a scuola in momenti diversi. A rafforzare questa lettura anche il fatto che Alice non indosserebbe più la fede nuziale e negli ultimi giorni sarebbe anche partita per Dubai con i figli, ma senza l'attaccante del Como.