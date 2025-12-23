Campello-Morata, dalla Spagna: "Vivono separati in casa"

Si moltiplicano le voci di una rottura nella coppia, che già un anno fa si era separata per alcuni mesi
Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte dei protagonisti, ma Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero in profonda crisi e secondo quanto riportato dalla rivista Semana i vivrebbero ormai da "separati in casa". Il settimanale parla di una quotidianità divisa, documentata da fotografie che mostrerebbero i due rientrare nella loro abitazione di Milano e accompagnare i figli a scuola in momenti diversi. A rafforzare questa lettura anche il fatto che Alice non indosserebbe più la fede nuziale e negli ultimi giorni sarebbe anche partita per Dubai con i figli, ma senza l'attaccante del Como.