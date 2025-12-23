Sinner: "Sono orgoglioso di essere italiano. La cosa più bella sono le rivalità"

Il numero 2 al mondo a Sky Sport: "Fondamentale avere alle proprie spalle un team onesto"di Redazione
© Getty Images
Mentre prosegue senza sosta la preparazione a Dubai in vista della prossima stagione, Jannik Sinner si è raccontato ai microfoni di Sky Sport in un’intervista - "In pista con Jannik" - condotta da Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1. Nel parallelismo tra tennis e motori, il fuoriclasse azzurro non ha alcun dubbio su quale sia uno degli elementi più affascinanti del mondo dello sport. "La cosa più bella, credo, sia per noi sportivi ma anche per gli spettatori, è la rivalità - ha spiegato il numero 2 al mondo -. In Formula 1 oggi ce n’è tanta: molti piloti possono fare bene e hanno le capacità per stravolgere le singole gare o addirittura l’intero campionato".
La rivalità non solo come spettacolo, ma soprattutto uno strumento di crescita. "Le rivalità sono fondamentali. Gli avversari con cui perdi o con cui ti scontri più spesso diventano i punti di riferimento più importanti per migliorare e continuare a lavorare, per arrivare a batterli o trovare il modo di fare sempre qualcosa di diverso - ha aggiunto Sinner -. Più rivalità ci sono, più per gli spettatori è divertente e avvincente seguire lo sport".
Sinner ha poi ribadito un concetto che torna spesso nelle sue parole: l’importanza delle persone che circondano uno sportivo. "È fondamentale avere sempre tutto il team dietro: persone oneste, che ti dicano quando vai bene ma anche quando le cose le fai meno bene o devi cambiare - ha confessato Jannik -. Sono ancora giovane e tengo tantissimo a circondarmi di persone con valori umani forti, come quelle con cui lavoro e come la mia famiglia”.
Nel corso dell'intervista, Sinner ribadisce il suo legame con l'Italia. "Sono orgoglioso di essere italiano. Anche quando vivi momenti difficili, sai che non giochi mai da solo: hai una Nazione, un popolo che ti supporta. In Italia c’è una passione enorme per lo sport, non solo per il tennis ma anche per la Formula 1 e il calcio. Bisogna essere orgogliosi di questo e andare sempre avanti".
Sinner ha sottolineato quanto il miglioramento continuo sia ormai imprescindibile, soprattutto nel tennis moderno. "Il livello è sempre più alto e il miglioramento è una parte fondamentale. Se l’anno successivo vuoi mantenere lo stesso ranking o migliorarlo, devi continuare a lavorare e spingere il tuo corpo a fare sempre qualcosa in più".
La conversazione si è poi chiusa su una delle grandi passioni extra-campo del tennista azzurro: i motori e l'amicizia con Kimi Antonelli. "I motori sono una mia grande passione: adoro le macchine, adoro la velocità - ha dichiarato - Siamo molto amici, ci piace parlare un po’ di tutto. Vederlo così calmo e rilassato prima di una gara così importante è incredibile ed è anche una grande fonte di ispirazione. Mi affascina quanto siano veloci a pensare: quando hanno macchine vicine, quando devono superare, scegliere la strategia migliore, tutto a velocità incredibili. È qualcosa che mi appassiona davvero tanto".