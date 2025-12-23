Sinner: "Sono orgoglioso di essere italiano. La cosa più bella sono le rivalità"

La conversazione si è poi chiusa su una delle grandi passioni extra-campo del tennista azzurro: i motori e l'amicizia con Kimi Antonelli. "I motori sono una mia grande passione: adoro le macchine, adoro la velocità - ha dichiarato - Siamo molto amici, ci piace parlare un po’ di tutto. Vederlo così calmo e rilassato prima di una gara così importante è incredibile ed è anche una grande fonte di ispirazione. Mi affascina quanto siano veloci a pensare: quando hanno macchine vicine, quando devono superare, scegliere la strategia migliore, tutto a velocità incredibili. È qualcosa che mi appassiona davvero tanto".