Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
master 1000 parigi

Auger Aliassime mette fine alla favola Vacherot e vola in semifinale: Finals a rischio per Musetti

Monegasco spazzato via con un doppio 6-2. Nel mirino del canadese l'ottavo posto nel ranking del carrarino: se dovesse arrivare in finale sarà sorpasso

31 Ott 2025 - 16:14

Felix Auger Aliassime mette un punto alla favola di Valentin Vacherot con un doppio 6-2 senza storia e vola in semifinale nel Master1000 di Parigi. Il moengasco, che fino a due settimane fa non aveva nemmeno una vitoria in un torneo di questo calibro, aveva infilato 10 vittorie di fila dal successo a Shanghai fino ai quarti di finale di oggi. 

MUSETTI FINALS A RISCHIO

La vittoria avvicina Auger Aliassme sempre di più all'ottavo posto del ranking occupato da Lorenzo Musetti, l'ultimo valido per partecipare alle Atp Finals di Torino. Lo scenario di un sorpasso beffa, a pochi giorni dalle Finals, è sempre più credibile: se FAA dovesse approdare in finale si prenderebbe la posizione del carrarino. Un sorpasso che non ammetterebbe repliche se il canadese dovesse laurearsi campione nel 1000 di Parigi. 

Leggi anche

Sinner, Shelton e quei problemini fisici che lo rallentano a Parigi

Se invece Auger Aliassime non dovesse tornare a casa con il trofeo ci sarebbero ancora due tornei per strappare la qualificazione in extremis: il 250 di Metz e quello di Atene. FAA è in lista per quello francese, mentre Musetti non aveva in programma nessuno dei due. Dopo l'exploit del suo diretto concorrente in questa settimana però l'azzurro ha deciso, nelle ultime ore, di giocare Atene. La sfida a distanza entra dunque nel vivo: manca solo una settimana all'inizio delle Finals, Musetti e Auger Aliasime dovranno sudarsi l'ottavo posto fino all'ultimo punto. 

auger aliassime
lorenzo musetti
atp finals torino
master 1000
master 1000 parigi-bercy
valentin vacherot

Ultimi video

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

I più visti di Tennis

Clamoroso: Alcaraz fuori al secondo turno a Parigi! Sinner può tornare numero 1 in caso di vittoria finale

Sinner numero 1 ATP se... i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

Sinner contento a metà: "Fatto di tutto per complicarmi la vita. Fisicamente non sono così fresco"

WTA Finals 2025: le foto ufficiali con Jasmine Paolini

Buona la prima per Sinner a Parigi: Bergs liquidato in due set, agli ottavi c'è Cerundolo

Sinner la rincorsa al 1° posto continua: Cerundolo ko, ora Shelton nei quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:10
Panichelli, parla l'agente: "Milan? Non ho sentito nessuno, ma..."
18:10
Rugby, Velasco in visita agli azzurri: per Quesada "grandissima opportunità"
18:05
Letta: "Berlusconi mi pregò di non far dimettere Zoff"
18:01
Ferrari "di corsa" verso San Paolo, Vigna lancia la sfida
17:51
Da Maranello a Modena: Mezza Maratona d'Italia Ferrari, la sottile linea rossa