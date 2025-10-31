Auger Aliassime mette fine alla favola Vacherot e vola in semifinale: Finals a rischio per Musetti

Se invece Auger Aliassime non dovesse tornare a casa con il trofeo ci sarebbero ancora due tornei per strappare la qualificazione in extremis: il 250 di Metz e quello di Atene. FAA è in lista per quello francese, mentre Musetti non aveva in programma nessuno dei due. Dopo l'exploit del suo diretto concorrente in questa settimana però l'azzurro ha deciso, nelle ultime ore, di giocare Atene. La sfida a distanza entra dunque nel vivo: manca solo una settimana all'inizio delle Finals, Musetti e Auger Aliasime dovranno sudarsi l'ottavo posto fino all'ultimo punto.