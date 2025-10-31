Auger Aliassime mette fine alla favola Vacherot e vola in semifinale: Finals a rischio per Musetti

Monegasco spazzato via con un doppio 6-2. Nel mirino del canadese l'ottavo posto nel ranking del carrarino: se dovesse arrivare in finale sarà sorpasso
Felix Auger Aliassime mette un punto alla favola di Valentin Vacherot con un doppio 6-2 senza storia e vola in semifinale nel Master1000 di Parigi. Il moengasco, che fino a due settimane fa non aveva nemmeno una vitoria in un torneo di questo calibro, aveva infilato 10 vittorie di fila dal successo a Shanghai fino ai quarti di finale di oggi.
La vittoria avvicina Auger Aliassme sempre di più all'ottavo posto del ranking occupato da Lorenzo Musetti, l'ultimo valido per partecipare alle Atp Finals di Torino. Lo scenario di un sorpasso beffa, a pochi giorni dalle Finals, è sempre più credibile: se FAA dovesse approdare in finale si prenderebbe la posizione del carrarino. Un sorpasso che non ammetterebbe repliche se il canadese dovesse laurearsi campione nel 1000 di Parigi.
Se invece Auger Aliassime non dovesse tornare a casa con il trofeo ci sarebbero ancora due tornei per strappare la qualificazione in extremis: il 250 di Metz e quello di Atene. FAA è in lista per quello francese, mentre Musetti non aveva in programma nessuno dei due. Dopo l'exploit del suo diretto concorrente in questa settimana però l'azzurro ha deciso, nelle ultime ore, di giocare Atene. La sfida a distanza entra dunque nel vivo: manca solo una settimana all'inizio delle Finals, Musetti e Auger Aliasime dovranno sudarsi l'ottavo posto fino all'ultimo punto.