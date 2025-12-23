Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

Brutte notizie, invece, per Napoli e Pisa: le due società sono oltre il valore dello 0,8 e dovranno quindi operare a saldo zero. Per ogni giocatore acquistato, dunque, bisognerà avere un'equivalente uscita. Al momento nessun blocco di mercato, ma De Laurentiis e Manna dovranno comunque stare attenti in vista di giugno. Per l'estate, infatti, l'indicatore sarà ancora più restrittivo: se si andrà oltre lo 0,7, non si potrà aprire alcuna trattativa sia in entrata che in uscita.