Mercato
Verso gennaio

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

Anche il Como potrà operare liberamente. Per il Pisa stesso destino degli azzurri

di Redazione
23 Dic 2025 - 17:08
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio e Claudio Lotito possono tirare un gran sospiro di sollievo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i biancocelesti potranno operare liberamente durante la sessione invernale di mercato

La Commissione indipendente che vigila sui conti dei club italiani avrebbe dato il via libera ai biancocelesti, visto che sono stati rispettati tutti i parametri richiesti, tra cui il rapporto tra Costo del lavoro allargato e ricavi inferiore allo 0,8. Dopo il blocco ricevuto in estate, ora Maurizio Sarri potrà ragionare più liberamente con la società e individuare i rinforzi necessari. 

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il Como può ritenersi soddisfatto dopo aver sistemato una situazione difficile con aumento di capitale. 

Brutte notizie, invece, per Napoli e Pisa: le due società sono oltre il valore dello 0,8 e dovranno quindi operare a saldo zero. Per ogni giocatore acquistato, dunque, bisognerà avere un'equivalente uscita. Al momento nessun blocco di mercato, ma De Laurentiis e Manna dovranno comunque stare attenti in vista di giugno. Per l'estate, infatti, l'indicatore sarà ancora più restrittivo: se si andrà oltre lo 0,7, non si potrà aprire alcuna trattativa sia in entrata che in uscita

