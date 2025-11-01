Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."

Uno sfogo prima di festeggiare il 24° successo di fila sul cemento indoor che gli è valso la semifinale ai Masters 1000 di Parigi. Durante la partita contro l'americano Ben Shelton, battuto con un doppio 6-3, Jannik Sinner ha avuto qualcosa da ridire al suo angolo, soprattutto a coach Darren Cahill. È accaduto nel secondo set, dopo che l'azzurro aveva piazzato il break del 3-2. Al cambio di campo il numero due del mondo, prima di riprendere il gioco, si è avvicinato al box e, con un tono da rimprovero, ha detto al suo staff e in particolare all'australiano, chiedendo maggior sostegno: "Io ho fatto il break e voi state seduti, c...". Poi a fine match la pace e l'abbraccio con Cahill.