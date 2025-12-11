BJ King: "La nostra battaglia dei sessi aveva valenza sociale, Sabalenka-Kyrgios no"

Ora la sfida si ripete. La numero uno al mondo Sabalenka, 27 anni, affronterà il secondo classificato a Wimbledon 2022 Kyrgios, 30 anni, a Dubai il 28 dicembre in un incontro che si chiamerà "Battaglia dei sessi": "L'unica somiglianza - ha detto a BBC sport BJ King - è che uno è un ragazzo e l'altro una ragazza. Tutto qui. Tutto il resto, no. Il nostro incontro riguardava il cambiamento sociale; culturalmente, eravamo dove eravamo nel 1973. Questo è un'altra cosa". King ha auspicato "un grande incontro" e la "vittoria di Sabalenka". "Ma non sarà la stessa cosa. La mia era una sfida molto politica. Era dura, culturalmente parlando, quello che ne derivava", ha aggiunto l'82enne King. "Sapevo che dovevo batterlo per un cambiamento sociale. Avevo molte ragioni per vincere". Ieri, Sabalenka aveva detto che il suo incontro non danneggerà lo sport femminile, affermando che lei e Kyrgios sono "lì per divertirsi e mostrare un grande tennis".