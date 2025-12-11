BJ King: "La nostra battaglia dei sessi aveva valenza sociale, Sabalenka-Kyrgios no"

La leggenda del tennis femminile nel '73 sconfisse Bobby Rigs in una partita diventata storica: "Giocavo per un cambiamento sociale, oggi è diverso"di Redazione
"La nostra battaglia dei sessi aveva una valenza sociale: questa no". È secco il giudizio di Billie Jean King, icona del tennis mondiale, sulla nuova sfida donna-uomo, l'incontro dimostrativo tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios in programma il prossimo 28 dicembre.
King, oggi 82enne, sconfisse Bobby Riggs per 6-4 6-3 6-3 a Houston nel settembre del 1973, aggiudicandosi un premio di 100.000 dollari (74.765 sterline). Si stima che 90 milioni di persone in tutto il mondo abbiano visto la King, allora 29enne, vincere la partita al meglio dei cinque set contro un 55enne ex campione di singolare di Wimbledon e degli US Open che si era detto certo di poter battere ancora le migliori tenniste del mondo. Quella partita è ricordata come un momento fondamentale del movimento per i diritti delle donne e della lotta per l'uguaglianza nello sport.
Ora la sfida si ripete. La numero uno al mondo Sabalenka, 27 anni, affronterà il secondo classificato a Wimbledon 2022 Kyrgios, 30 anni, a Dubai il 28 dicembre in un incontro che si chiamerà "Battaglia dei sessi": "L'unica somiglianza - ha detto a BBC sport BJ King - è che uno è un ragazzo e l'altro una ragazza. Tutto qui. Tutto il resto, no. Il nostro incontro riguardava il cambiamento sociale; culturalmente, eravamo dove eravamo nel 1973. Questo è un'altra cosa". King ha auspicato "un grande incontro" e la "vittoria di Sabalenka". "Ma non sarà la stessa cosa. La mia era una sfida molto politica. Era dura, culturalmente parlando, quello che ne derivava", ha aggiunto l'82enne King. "Sapevo che dovevo batterlo per un cambiamento sociale. Avevo molte ragioni per vincere". Ieri, Sabalenka aveva detto che il suo incontro non danneggerà lo sport femminile, affermando che lei e Kyrgios sono "lì per divertirsi e mostrare un grande tennis".