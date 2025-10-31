Masters 1000 Parigi, Sinner demolisce Shelton in due set (3-6, 3-6) e si prende la semifinale

Sinner ha commentato così il successo: "Sono molto felice. È stata una partita molto, molto dura, ma lo sapevo che sarebbe stata così. A volte non hai molto controllo contro Ben, a causa del suo servizio incredibile. Io però ho avuto la sensazione di rispondere molto bene e anche da fondo campo sono stato solido. Anche molto aggressivo. Sono molto contento della partita di oggi. Ora vediamo cosa succederà. Domani, in ogni caso, sarà comunque una partita molto fisica. Vediamo come mi sentirò. Oggi sicuramente è stata una giornata fantastica".