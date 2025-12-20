Sinner, sfida adrenalinica a Melbourne: un solo punto per vincere un milione di dollari

A confermare la presenza dell'italiano è stato Craig Tiley, direttore del torneo australiano, che ha svelato un cast stellare: insieme a Sinner ci saranno la numero uno femminile Iga Swiatek, la statunitense Coco Gauff, il rivale di sempre Carlos Alcaraz e l'idolo di casa Nick Kyrgios, protagonista negli scorsi mesi di diversi attacchi proprio a Sinner per la questione doping.