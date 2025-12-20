Sinner, sfida adrenalinica a Melbourne: un solo punto per vincere un milione di dollari

Sinner, Alcaraz e Kyrgios al via del "Million Dollar 1 Point Slam": torneo esibizione dove ogni match dura un solo puntodi Redazione
Jannik Sinner scalda i motori in vista dell'Australian Open, ma prima di fare sul serio nel primo Slam della stagione, sarà protagonista di un evento che promette di riscrivere le regole dello spettacolo tennistico. Il fuoriclasse azzurro, attuale numero 2 del mondo, è stato annunciato ufficialmente tra le star del "Million Dollar 1 Point Slam", un'esibizione unica nel suo genere che andrà in scena martedì 13 gennaio 2026 a Melbourne.
A confermare la presenza dell'italiano è stato Craig Tiley, direttore del torneo australiano, che ha svelato un cast stellare: insieme a Sinner ci saranno la numero uno femminile Iga Swiatek, la statunitense Coco Gauff, il rivale di sempre Carlos Alcaraz e l'idolo di casa Nick Kyrgios, protagonista negli scorsi mesi di diversi attacchi proprio a Sinner per la questione doping.
Ma come funziona questo torneo che mette in palio un milione di dollari? Il regolamento è estremo: niente set, niente game, nemmeno tie-break. Ogni match si decide con un unico, singolo punto. Al tabellone prenderanno parte 48 concorrenti, un mix eterogeneo composto da professionisti, celebrità munite di wild card e dilettanti qualificati tramite i campionati statali. E il sorteggio del servizio avverrà nel modo più bizzarro: con il gioco di "Carta, forbice, sasso". Chi vince la conta decide se servire o rispondere; chi vince il punto passa il turno, chi lo perde torna a casa.
La pressione sarà altissima: un errore o un vincente varranno letteralmente una fortuna. Il vincitore finale, che sopravviverà a questa roulette russa tennistica, incasserà l'assegno da un milione di dollari. Ma c'è un incentivo in più che rende la sfida ancora più affascinante: se a trionfare dovesse essere un giocatore amatoriale, Tennis Australia raddoppierà la posta. Oltre al premio per il vincitore, l'organizzazione donerà un ulteriore milione di dollari all'Australian Tennis Foundation.