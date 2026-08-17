Coppa Italia 2026/27, il tabellone aggiornato sino alla finalissima del 19 maggio 2027

Sono 44 squadre partecipanti di cui 20 di Serie A, 20 di Serie B e 4 club della Lega Pro. Le prime 8 squadre entro in tabellone nel turno preliminare, altre 28 nei trentaduesimi di finale e infine le ultime 8, teste di serie, entrano dagli ottavi di finale e giocheranno in casa. Le semifinali saranno l'unico turno con andata e ritorno.