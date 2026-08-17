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Coppa Italia 2026/27, il tabellone aggiornato sino alla finalissima del 19 maggio 2027

Dalla fase preliminare all'ultimo atto dell'Olimpico a maggio: risultati, calendario e tabellone aggiornato della Coppa Italia 2026/27

17 Ago 2026 - 09:24
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La nuova edizione della Coppa Italia 2026/27, esclusiva Mediaset, ha preso ufficialmente il via con i 32esimi di finale. Ecco il tabellone aggiornato sino alla finalissima che si giocherà a Roma il 19 maggio 2027.

Il tabellone della Coppa Italia 2026/27

© instagram

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Le partite dei trentaduesimi di finale

Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1
Catanzaro-Sudtirol 2-2 (5-6 d.c.r.)
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0
Frosinone-Juve Stabia 4-1
Genoa-Ascoli 4-1
Verona-Virtus Entella 5-4 d.c.r
Lazio-Mantova 0-2
Pisa-Empoli lunedì 17 agosto ore 18 (Canale 20)
Sassuolo-Cesena lunedì 17 agosto ore 18.30 (Italia 1)
Cremonese-Sampdoria lunedì 17 agosto ore 20.45 (Canale 20)
Palermo-Lecce lunedì 17 agosto ore 21.15 (Italia 1)

Le partite dei sedicesimi di finale (2 e 15 settembre)

Genoa-Sudtirol
Mantova-Lecce/Palermo
Torino-Monza
Cremonese/Sampdoria-Parma
Cagliari-Verona
Sassuolo/Cesena-Frosinone
Udinese-Venezia
Pisa/Empoli-Fiorentina

Le partite degli ottavi di finale (2 dicembre 2026, 16 dicembre 2026 e 13 gennaio 2027)

Partita 1: Inter-Genoa/Ascoli/Sudtirol
Partita 2: Bologna-Lazio/Mantova/Lecce/Palermo
Partita 3: Milan-Torino/Monza
Partita 4: Como-Cremonese/Sampdoria/Parma
Partita 5: Roma-Cagliari/Verona/Virtus Entella
Partita 6: Juventus-Sassuolo/Cesena/Frosinone/Juve Stabia
Partita 7: Atalanta-Udinese/Venezia
Partita 8: Napoli-Pisa/Empoli/Fiorentina

Le partite dei quarti di finale (3 e 10 febbraio 2027)

Vincente partita 1 vs vincente partita 2
Vincente partita 3 vs vincente partita 4
Vincente partita 5 vs vincente partita 6
Vincente partita 7 vs vincente partita 8

Le semifinali (andata 3 marzo, ritorno 24 marzo 2027)

Vincente primo quarto-Vincente secondo quarto
Vincente terzo quarto-vincente quarto quarto

La finale (19 maggio 2027)

Vincente prima semifinale-vincente seconda semifinale

Le partite del turno preliminare

Vicenza-Catania 4-5 dcr
Ascoli-Potenza 3-1
Arezzo-Union Brescia 2-0
Benevento-Ravenna 5-3

Il regolamento della Coppa Italia 2026/27

Sono 44 squadre partecipanti di cui 20 di Serie A, 20 di Serie B e 4 club della Lega Pro. Le prime 8 squadre entro in tabellone nel turno preliminare, altre 28 nei trentaduesimi di finale e infine le ultime 8, teste di serie, entrano dagli ottavi di finale e giocheranno in casa. Le semifinali saranno l'unico turno con andata e ritorno.

Il calendario della Coppa Italia 2026/27

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi di ffinale: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: di finale mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027, ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027

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