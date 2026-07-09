Pier Silvio Berlusconi: "Dopo le Atp Finals di tennis vogliamo altri colpi. In F1 adoro Kimi Antonelli"

La grande novità nel portafoglio sportivo del Biscione sono le Atp Finals di Torino, strappate alla concorrenza. Un colpaccio che Pier Silvio Berlusconi commenta con enorme entusiasmo: "Un grande colpo di luce, siamo felicissimi. L'Italia del tennis sta vivendo un momento magico e questo sport ha un seguito enorme di praticanti e sponsor attentissimi". C'è già anche la strategia di programmazione: "Costruiremo attorno alle Finals la programmazione di Italia 1 e magari la finale andrà su Canale 5. Questo è solo un primo passo, faremo di tutto per farne altri".