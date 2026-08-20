F1, Mekies: "Il rinnovo di Verstappen ci dà fiducia per tornare a vincere"

20 Ago 2026 - 13:17
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"Per noi della Red Bull è fantastica la fiducia che, con il rinnovo del contratto, Verstappen ci sta dando come team. La prenderemo con responsabilità, per essere capaci di dargli una vettura nel futuro con cui possa vincere, perché è l'unica cosa che ci interessa. La fiducia che ci dà un contratto così lungo ci permette di costruire fondamenta solide. Max avrebbe potuto andare in qualsiasi team, perché è il più bravo di tutti, e invece ha deciso di restare assieme, e noi con lui, uniti nella voglia di vincere". Così il team principal della Red Bull, Laurent Mekies, commentando il rinnovo del contratto del pilota di punta della scuderia fino al 2030. "La prima cosa sono le persone, Max non ha bisogno di me per le sue valutazioni: è stato con noi per 10 anni, sa che la prima cosa che ci dà successo sono loro - ha aggiunto Mekies a Sky - . Dall'anno prossimo avremo anche una nuova galleria del vento, tante cose miglioreranno".

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