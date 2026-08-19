CINCINNATI

Master 1000 Cincinnati, Cobolli non molla, rimonta e vola ai quarti: battuto Jodar

L’azzurro perde il primo set, ma cresce e, dopo aver vinto il tie-break del secondo, allunga nel terzo: ottavi di finale superati

19 Ago 2026 - 19:55
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Grande vittoria di Flavio Cobolli contro uno dei tennisti più in forma del momento. Dopo una partenza complicata e un primo set perso 6-4, il romano cresce, vince il tie-break del secondo con decisione e conquista un break decisivo nel terzo. Finisce 4-6, 7-6, 6-3 per l’azzurro, che ai quarti di finale sfiderà il vincente della sfida tra Zverev e Paul. Il romano sarà il quarto italiano dal 1990 tra i migliori 8 a Cincinnati.

Primo set

 Si parte con Rafael Jodar al servizio, e la partita si mostra sin da subito molto combattuta. Nel terzo game, sul risultato di 1-1, Cobolli ha due chance per andare avanti di un break, ma lo spagnolo resiste e, dopo aver avuto 4 chance di strappare il servizio al romano nei game successivi, riesce a portarsi sul 5-3. Arriva subito la reazione del finalista del Roland Garros, che accorcia sul 5-4 immediatamente prima di perdere nuovamente la battuta, questa volta in modo decisivo: il primo set termina 6-4 in favore del classe 2006 di Madrid. 

Secondo set

 A inizio secondo set entrambi riescono a tenere il servizio con discreta facilità, pur concedendo qualche punto in risposta all’avversario fino al sesto gioco, quando Cobolli riesce - per la prima volta nel match - a tenere “a zero” l’avversario. Il tennista romano cresce, prende fiducia, e nel settimo game riesce finalmente a portarsi avanti strappando il break (a 30) a Jodar. Neanche il tempo di festeggiare, che lo spagnolo recupera subito lo svantaggio grazie a un dritto, finito in rete, di Cobolli. Il set procede in modo combattuto fino al 6-6, ma al tie-break è l’azzurro che riesce a imporsi sul 7-3: il secondo parziale finisce 7-6, tutto di nuovo in parità.

Terzo set

 Come nei primi due set, anche all’inizio del terzo regna l’equilibrio, ma è nel sesto game che Cobolli sale in cattedra. Il numero 10 al mondo strappa il servizio allo spagnolo, e lo fa senza concedere neanche un punto. L’azzurro non si scompone, annulla una palla break e vola sul 5-2. Nel game successivo il tennista romano gestisce e arriva a servire per il match. Non senza fatica, Flavio Cobolli riesce a chiudere anche l’ultimo game, e si porta a casa una partita in rimonta contro un ottimo Jodar.

cobolli

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