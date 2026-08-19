Master 1000 Cincinnati, Cobolli non molla, rimonta e vola ai quarti: battuto Jodar

Come nei primi due set, anche all’inizio del terzo regna l’equilibrio, ma è nel sesto game che Cobolli sale in cattedra. Il numero 10 al mondo strappa il servizio allo spagnolo, e lo fa senza concedere neanche un punto. L’azzurro non si scompone, annulla una palla break e vola sul 5-2. Nel game successivo il tennista romano gestisce e arriva a servire per il match. Non senza fatica, Flavio Cobolli riesce a chiudere anche l’ultimo game, e si porta a casa una partita in rimonta contro un ottimo Jodar.