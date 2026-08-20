Prefetto vieta vendita biglietti stadio Grosseto a tifosi Spezia

20 Ago 2026 - 13:18
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Un'ordinanza del prefetto di Grosseto vieta la vendita di biglietti ai tifosi di residenti nella provincia di La Spezia per l'accesso allo stadio Zecchini in occasione della partita Grosseto-Spezia prevista domenica 23 agosto. La gara è valida per il campionato di calcio di serie C 2026-2027. Il provvedimento, spiega la prefettura, "trae ragione essenzialmente dalla rivalità tra le tifoserie delle squadre di calcio contrapposte nell'incontro da disputarsi - rivalità sfociata, in passato, in episodi di violenza - ed è, pertanto, finalizzato alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio". La decisione segue una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stata presa anche alla luce delle recenti determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive al Ministero dell'Interno. Quindi, su conforme parere del questore di Grosseto, è stato stabilito "il divieto di vendita dei titoli di accesso all'incontro di calcio nei confronti dei residenti in provincia de La Spezia". 

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