Prefetto vieta vendita biglietti stadio Grosseto a tifosi Spezia

Un'ordinanza del prefetto di Grosseto vieta la vendita di biglietti ai tifosi di residenti nella provincia di La Spezia per l'accesso allo stadio Zecchini in occasione della partita Grosseto-Spezia prevista domenica 23 agosto. La gara è valida per il campionato di calcio di serie C 2026-2027. Il provvedimento, spiega la prefettura, "trae ragione essenzialmente dalla rivalità tra le tifoserie delle squadre di calcio contrapposte nell'incontro da disputarsi - rivalità sfociata, in passato, in episodi di violenza - ed è, pertanto, finalizzato alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio". La decisione segue una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stata presa anche alla luce delle recenti determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive al Ministero dell'Interno. Quindi, su conforme parere del questore di Grosseto, è stato stabilito "il divieto di vendita dei titoli di accesso all'incontro di calcio nei confronti dei residenti in provincia de La Spezia".