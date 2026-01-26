AUSTRALIAN OPEN

Australian Open, Sinner: "Io e Darderi amici, difficile giocare contro. Il servizio può ancora migliorare"

Il numero due al mondo: "Contento di aver chiuso la partita senza perdere un set" 

di Martino Cozzi
26 Gen 2026 - 11:33
Jannik Sinner approda ai quarti dell'Australian Open. Dopo il derby tutto azzurro con Luciano Darderi, il numero due al mondo ha commentato così la propria vittoria per 3-0: "È stato molto difficile giocare con lui, siamo amici e questo ha complicato le cose. Nel terzo set ho avuto delle chanche per brekkarlo, non ci sono riuscito ed è diventato un parziale equilibrato. Sono contento di aver chiuso la partita senza perdere un set. Ho giocato bene gli ultimi colpi quando ero sotto pressione. Sono felice, è bellissimo giocare qui".

Sui miglioramenti da apportare, Sinner aggiunge: "Il servizio? Sarebbe bello migliorare sempre rapidamente, abbiamo cambiato qualcosa nel movimento e c'è ancora spazio per migliorare ma sono soddisfatto di come stia servendo. Ora come colpo è ancora più stabile ma non è l'unica parte del gioco che stiamo cercando di migliorare. Sto lavorando per essere anche meno prevedibile". Nella sfida con Darderi, Sinner ha stabilito il proprio record di ace realizzati in un match di main draw, ben 19. Ai quarti di finale, Jannik affronterà il vincente della sfida tra Shelton e Ruud: "Per fortuna li conosco bene, anche loro si sono migliorati negli aspetti del gioco. Sarà una partita diversa rispetto a quella di oggi. Ora l'importante è recuperare perché le partite possono essere molto lunghe. Speriamo di continuare al meglio, sono felice di essere nei quarti, questo per me è un luogo speciale".

Poi a Eurosport aggiunge: "Nell'ultima partita ci siamo tirati fuori da una situazione difficile, è stata una prestazione positiva. È sempre meglio non trovarsi in quella situazione, oggi ho fatto un passo in avanti: ho fatto una prestazione ottima, anche nel terzo set dove c'erano delle difficoltà. Sono contento di come abbiamo gestito bene le giornate". Su Musetti, che affronterà Djokovic: "Mi piace vedere il tennis, più italiani ci sono in tv e meglio è. Ormai non è più solo Musetti, ma è il numero 5 al mondo che si sta avvicinando in fretta. Sono felice per lui. La sfida con Nole? È migliorato tantissimo sul cemento, si sta avvicinando sempre di più. Vedremo". 

