Australian Open, Sinner: "Io e Darderi amici, difficile giocare contro. Il servizio può ancora migliorare"

Sui miglioramenti da apportare, Sinner aggiunge: "Il servizio? Sarebbe bello migliorare sempre rapidamente, abbiamo cambiato qualcosa nel movimento e c'è ancora spazio per migliorare ma sono soddisfatto di come stia servendo. Ora come colpo è ancora più stabile ma non è l'unica parte del gioco che stiamo cercando di migliorare. Sto lavorando per essere anche meno prevedibile". Nella sfida con Darderi, Sinner ha stabilito il proprio record di ace realizzati in un match di main draw, ben 19. Ai quarti di finale, Jannik affronterà il vincente della sfida tra Shelton e Ruud: "Per fortuna li conosco bene, anche loro si sono migliorati negli aspetti del gioco. Sarà una partita diversa rispetto a quella di oggi. Ora l'importante è recuperare perché le partite possono essere molto lunghe. Speriamo di continuare al meglio, sono felice di essere nei quarti, questo per me è un luogo speciale".