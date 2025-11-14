Atp Finals, Sinner già in semifinale da primo: con Shelton è un "allenamento di lusso"

Dopo le vittorie contro Auger-Aliassime e Alexander Zverev, oggi alle 14 Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals nell'ultima giornata del gruppo "Bjorn Borg" contro Ben Shelton. Già certo del passaggio in semifinale come primo del girone e con l'americano aritmeticamente fuori da tutti i giochi, l'azzurro potrà affrontare il match senza alcuna pressione per la classifica e utilizzare il confronto col numero cinque del ranking per affinare ulteriormente il feeling col campo dell'Inalpi Arena. Una sorta di "allenamento di lusso" per mettere a posto qualche dettaglio tecnico come la seconda di servizio e tenere alto il ritmo in vista della semifinale che lo vedrà impegnato sabato contro (DA INSERIRE IL NOME).