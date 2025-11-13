Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP FINALS

Sinner e Alcaraz rivali solo in campo: "Ormai lo vedo più di mia madre..."

L'italiano e lo spagnolo si sono concessi per una simpatica doppia intervista sul loro rapporto in campo e fuori

13 Nov 2025 - 12:56

Dal "ormai lo vedo più di mia madre", fino alle battute sul look e i capelli: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono scatenati nella doppia intervista rilasciata alla CNN in questi giorni a Torino. L'italiano e lo spagnolo hanno dato vita a un botta e risposta come quelli che regalano in campo parlando della stagione e del loro rapporto a 360°, in campo e fuori: "Quando ci vediamo negli spogliatoi o ci alleniamo insieme parliamo tanto di cose esterne al tennis, più personali: dalla famiglia alla vita in generale", racconta Sinner che poi aggiunge: "Direi che negli anni il nostro rapporto più che cambiato è migliorato: abbiamo imparato a conoscerci sempre meglio". Poi la palla passa ad Alcaraz: "Penso che la rivalità tra noi sia soltanto in campo. Quando non stiamo giocando siamo persone completamente diverse. Quasi ci dimentichiamo della rivalità che abbiamo nel tour...". Jannik e Carlos stanno dominando il circuito da due anni, da questa considerazione la domanda: "Ma non siete stufi di vedervi?", Alcaraz, come fa in campo, trova la risposta vincente: "Agli Us Open ho detto che vedo più lui di mia madre..." Sinner sta al gioco e risponde con un sorriso "Ma siamo felici di vederci".

Leggi anche

Freddo e implacabile, Sinner annienta ancora Zverev e stacca il pass per la semifinale

Lo spagnolo e l'italiano però non vivono solo di tennis. Le passioni rispettivamente per golf e scii sono cosa ormai nota a tutti e nel corso dell'intervista c'è stato spazio anche per un simpatico botta e risposta sul tema. "È tempo di spostare la vostra rivalità anche in altri campi come lo sci o il golf?", domanda la giornalista. Carlos però non ha dubbi: "Sugli sci non ho alcuna speranza", poi Jannik interviene in suo aiuto: "Il divario tra il mio livello sugli scii e il suo è lo stesso che c'è tra il suo livello di golf e il mio....", dice ridendo per poi aggiungere: "Anche se potrebbe aver preso qualche lezione di nascosto sulle piste". Lo spagnolo però rimane abbottonato: "Per ora non voglio rilasciare dichiarazioni sulle mie abilità da sciatore". Il campo di sfida comune si trova nei kart: "Per il momento mi sta distruggendo. Li almeno ho qualche speranza di poter competere senza farmi male", afferma Carlitos. 

Poi però, nel corso dell'intervista, c'è stato spazio anche per un po' di serietà con un bilancio sulla stagione che si sta per concludere: "I risultati non si possono nascondere: è stato il mio anno migliore per livello di tennis espresso e continuità. Mi sono accorto di essere cresciuto molto negli ultimi 12 mesi", afferma Alcaraz, chiamato ancora ad un ultimo sforzo per portarsi a casa anche il trofeo di numero uno del ranking. Anche per Sinner il bilancio dell'annata è positivo: "Per me è stato un anno diverso (per la squalifica legata al caso Clostebol, ndr), mi piacerebbe chiudere con una vittoria ma non dobbiamo dimenticare cosa abbiamo fatto entrambi negli ultimi due anni". 

Leggi anche

Musetti contro l'incubo Alcaraz per continuare a sognare e aiutare Sinner nella corsa al numero 1

Infine c'è spazio anche per un ultimo siparietto sul look, con particolare attenzione ai capelli: "Quest'anno mi sono contenuto: ho cambiato solo due/tre volte... Il mio team è molto preoccupato per quello che potrò fare l'anno prossimo", scherza Alcaraz. Poi la palla passa a Jannik che definisce "Incredibili" i cambi di look del suo amico-rivale: "Poi adesso, a Torino, con i capelli bianconeri è perfetto: può dire di tifare Juve". 

jannik sinner
carlos alcaraz
atp finals torino
rivalita

Ultimi video

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

I più visti di Tennis

Tragedia alle Atp Finals di Torino: morti per malore due spettatori

DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

Alcaraz vince la battaglia con Fritz: lo spagnolo a una vittoria dalla conferma del numero uno

Freddo e implacabile, Sinner annienta ancora Zverev e stacca il pass per la semifinale

Djokovic si scaglia contro Sinner per il caso Clostebol: "La questione del doping è una nuvola che lo seguirà"

Musetti lotta, dà spettacolo ed esalta Torino: De Minaur battuto in tre set

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:34
Bologna, Rowe: "Non è l'inizio di stagione che speravo"
16:32
Conte, altra tegola a centrocampo: lesione di alto grado del bicipite femorale per Anguissa. Il suo 2025 è già finito
16:27
La Cina vuole limitare lo 0-100 km/h sulle auto elettriche
16:27
Rugby, Italia-Sudafrica: Riccioni unico cambio nel XV azzurro
16:26
De Minaur batte a sorpresa Fritz e offre un assist a Musetti: se batte Alcaraz è semifinale