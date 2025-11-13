Sinner e Alcaraz rivali solo in campo: "Ormai lo vedo più di mia madre..."

Dal "ormai lo vedo più di mia madre", fino alle battute sul look e i capelli: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono scatenati nella doppia intervista rilasciata alla CNN in questi giorni a Torino. L'italiano e lo spagnolo hanno dato vita a un botta e risposta come quelli che regalano in campo parlando della stagione e del loro rapporto a 360°, in campo e fuori: "Quando ci vediamo negli spogliatoi o ci alleniamo insieme parliamo tanto di cose esterne al tennis, più personali: dalla famiglia alla vita in generale", racconta Sinner che poi aggiunge: "Direi che negli anni il nostro rapporto più che cambiato è migliorato: abbiamo imparato a conoscerci sempre meglio". Poi la palla passa ad Alcaraz: "Penso che la rivalità tra noi sia soltanto in campo. Quando non stiamo giocando siamo persone completamente diverse. Quasi ci dimentichiamo della rivalità che abbiamo nel tour...". Jannik e Carlos stanno dominando il circuito da due anni, da questa considerazione la domanda: "Ma non siete stufi di vedervi?", Alcaraz, come fa in campo, trova la risposta vincente: "Agli Us Open ho detto che vedo più lui di mia madre..." Sinner sta al gioco e risponde con un sorriso "Ma siamo felici di vederci".