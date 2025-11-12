Atp Finals: Sinner batte Zverev e stacca il pass per la semifinale

Con Zverev aggressivo e pronto a seguire gli attacchi a rete, all'Inalpi Arena l'avvio di Sinner non è impeccabile negli spostamenti e nella ricerca della palla dalla parte del rovescio. L'altoatesino però resta lucido, annulla due palle break e rimane in carreggiata infilando quattro ace e aggrappandosi al servizio. Stessa arma che sfrutta anche il tedesco e segna il tema tattico del match da ambo le parti. Con tante prime in campo, qualche errore di troppo in manovra e pochi scambi prolungati, tutto procede senza scossoni fino al 5-4 per Jannik, poi l'azzurro cambia passo in risposta, accelera sul dritto dell'avversario e dopo due set point annullati da Zverev, chiude il primo parziale in 47' con una volée piazzando la zampata del campione.