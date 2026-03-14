Paralimpiadi Milano-Cortina: Perathoner portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura

Domani, in occasione della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, il portabandiera della delegazione italiana del Comitato Italiano paralimpico sarà lo snowboarder Emanuel Perathoner, vincitore di due ori. Tre le ragioni della scelta, spiega il presidente del Comitato italiano paralimpico Marco Giunio De Sanctis: "È l'unico che ha vinto due ori, al momento. Viene dallo snowboard, disciplina in cui non avevamo mai vinto nulla, quindi che ha un grande futuro. E soprattutto gli diamo un riconoscimento: è un atleta che non ha potuto partecipare alle Olimpiadi in Cina, si è ricostruito e oggi partecipa alle Paralimpiadi, quindi è un atleta sia olimpico sia paralimpico".