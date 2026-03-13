TENNIS

Tennis, un altro record per l'Italia: da lunedì con Darderi 4 azzurri in top20 ranking Atp

Lunedì sarà ufficiale con l'aggiornamento della classifica Atp: Luciano tra i migliori con Sinner, Musetti e Cobolli. Un'altra pietra miliare nella storia del tennis azzurro

13 Mar 2026 - 10:49
videovideo

Sarà un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Guardando le proiezioni in tempo reale della classifica, la sconfitta di Arthur Fils a Indian Wells rende certo l'ingresso di Luciano Darderi tra i primi 20 giocatori del mondo. Dunque per la prima volta l'Italia avrà quattro giocatori contemporaneamente in Top 20 nel ranking Atp: Darderi è infatti il numero 4 d'Italia alle spalle di Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (14).

Luciano Darderi è il quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp, da quando è stata introdotta la classifica Atp, nel 1973. Spicca in questa lista Jannik Sinner, primo azzurro in grado di occupare la posizione di numero 1 del mondo, un record immutato se si estende lo sguardo all'intera storia del gioco. L'azzurro ha occupato la vetta del ranking per la prima volta il 10 giugno 2024 ed è rimasto numero 1 per 66 settimane complessive, 65 delle quali consecutive. Solo altri due italiani hanno raggiunto la Top 5 nel ranking Atp dal 1973: Adriano Panatta, che ha toccato il best ranking di numero 4 il 24 agosto 1976, e Lorenzo Musetti, per la prima volta numero 5 del mondo il 12 gennaio 2026. In Top 10 sono arrivati anche Matteo Berrettini (best ranking numero 6), Corrado Barazzutti (best ranking numero 7) e Fabio Fognini (best ranking numero 9). 

