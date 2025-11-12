Sinner dopo la vittoria su Zverev: "Partita difficile ma ho gestito bene i momenti importanti. Grazie al pubblico"

"È stata una partita molto difficile. Ho servito bene nei momenti importanti e ho giocato bene le palle break che ho avuto a disposizione. Sia io che Zverev abbiamo cambiato un po' la nostra tattica visto che ci conosciamo e abbiamo giocato molte partite contro, lui ha tirato molto bene da fondo campo ed è stato molto aggressivo anche sul dritto. Sono molto contento, anche se forse non è stato lo spettacolo offerto ieri da Musetti. Ora testa alla prossima partita, vediamo come andrà".