Tennis
ATP FINALS

Sinner dopo la vittoria su Zverev: "Partita difficile ma ho gestito bene i momenti importanti. Grazie al pubblico"

L'azzurro ha battuto il tedesco Zverev 6-4 6-3

di Redazione
12 Nov 2025 - 22:48

Continua nel migliore dei modi l'avventura di Jannik Sinner alle ATp Finals 2025: dopo la vittoria su Auger-Aliassime, è arrivato anche il secondo successo sul tedesco Zverev per 6-4 6-3. Al tennista altoatesino sono bastati due break (uno per set) per allungare il passo sull'avversario in modo decisivo e non farsi più riprendere. Nell'ultima partita del girone Sinner affronterà Shelton, anche se il posto in semifinale è già assicurato. Queste le parole dell'attuale numero 2 al mondo dopo la vittoria contro Zverev:

Una bella vittoria e una partita di altissimo livello

"È stata una partita molto difficile. Ho servito bene nei momenti importanti e ho giocato bene le palle break che ho avuto a disposizione. Sia io che Zverev abbiamo cambiato un po' la nostra tattica visto che ci conosciamo e abbiamo giocato molte partite contro, lui ha tirato molto bene da fondo campo ed è stato molto aggressivo anche sul dritto. Sono molto contento, anche se forse non è stato lo spettacolo offerto ieri da Musetti. Ora testa alla prossima partita, vediamo come andrà". 

Ti abbiamo visto servire bene, fare molte discese a rete e molte palle corte. Tante variazioni nel gioco che per te sono molto importanti 

"C'è tanto lavoro dietro ma nel nostro sport è importante la confidenza con i colpi, è importante averla e sentirsi bene nei momenti importanti. Bisogna giocare in modo giusto tatticamente e cercare di essere perfetti contro tutti. Devo stare molto attento perché so che i miei avversari iniziano a conoscermi bene. Voglio ringraziare ancora una volta il pubblico, meraviglioso come sempre, senza il quale non sarebbe lo stesso".

