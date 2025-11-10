Sinner, esordio vincente a Torino: battuto Auger-Aliassime 7-5, 6-1

Sinner contro Auger-Aliassime: le foto del match
L'azzurro comincia le ATP Finals con una vittoria: il canadese ha accusato un problema fisico alla fine del primo setdi Redazione
Jannik Sinner ricomincia da dove aveva lasciato e lo fa ancora una volta contro Felix Auger-Aliassime. Appena otto giorni dopo la finale di Parigi, il numero 2 al mondo batte il canadese nella partita d'esordio alle ATP Finals di Torino con il punteggio di 7-5 6-1. L'altoatesino, inserito nel gruppo Borg, sfiderà mercoledì Alexander Zverev, anche lui vincente alla prima partita contro Ben Shelton.
Il primo set si dimostra subito combattuto, con entrambi molto incisivi nel servizio: Sinner se lo aggiudica in 58 minuti per 7-5, con Auger-Aliassime che al termine della prima parte di gioco si reca negli spogliatoi per qualche problema al polpaccio sinistro. L'azzurro parte fortissimo, aggiudicandosi il primo game del match nel proprio turno di servizio lasciando a zero il canadese. Il sesto game, quello che vale il 3-3 di Aliassime, è sicuramente il più emozionante: il classe 2000 ha due palle per il pari sul 40-15 ma si fa recuperare dall'altoatesino che ha anche due palle break per portarsi sul 4-2. Sinner non riesce a concretizzarle e al quinto vantaggio il numero 8 del mondo si riporta in parità con un ace.
Sempre con una prima battuta vincente, Auger-Aliassime riesce a ottenere il 5-5, annullando il break che sarebbe valso a Sinner il set. Il canadese esce da una situazione molto complicata visto che nel proprio turno di battuta si trovava in svantaggio per 0-30. Poco dopo, però, il numero 8 non riesce a contenere l'azzurro che porta a casa il primo set recuperando il 30-0 dell'avversario alla seconda palla break.
Al contrario del primo, il secondo set si dimostra molto più a senso unico, soprattutto a causa del problema fisico con il quale deve fare i conti Auger-Aliassime. Il canadese è costretto a chiamare il fisioterapista ben due volte e lancia diversi sguardi di preoccupazione alla propria panchina. L'unico game conquistato dal numero 8 del ranking ATP (il provvisorio 1-3) arriva dopo i cinque consecutivi di Sinner annullando all'italiano due palle break.
Il classe 2000 lotta fino in fondo con grande orgoglio, ma non può nulla davanti allo strapotere dell'azzurro che nel secondo set si è mostrato glaciale e praticamente perfetto con la sua battuta, ottenendo la maggior parte dei punti proprio con le prime di servizio.
