Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP Finals

Sinner, esordio vincente a Torino: battuto Auger-Aliassime 7-5, 6-1

L'azzurro comincia le ATP Finals con una vittoria: il canadese ha accusato un problema fisico alla fine del primo set

di Redazione
10 Nov 2025 - 22:41
© Getty Images

© Getty Images

Jannik Sinner ricomincia da dove aveva lasciato e lo fa ancora una volta contro Felix Auger-Aliassime. Appena otto giorni dopo la finale di Parigi, il numero 2 al mondo batte il canadese nella partita d'esordio alle ATP Finals di Torino con il punteggio di 7-5 6-1. L'altoatesino, inserito nel gruppo Borg, sfiderà mercoledì Alexander Zverev, anche lui vincente alla prima partita contro Ben Shelton. 

Il primo set si dimostra subito combattuto, con entrambi molto incisivi nel servizio: Sinner se lo aggiudica in 58 minuti per 7-5, con Auger-Aliassime che al termine della prima parte di gioco si reca negli spogliatoi per qualche problema al polpaccio sinistro. L'azzurro parte fortissimo, aggiudicandosi il primo game del match nel proprio turno di servizio lasciando a zero il canadese. Il sesto game, quello che vale il 3-3 di Aliassime, è sicuramente il più emozionante: il classe 2000 ha due palle per il pari sul 40-15 ma si fa recuperare dall'altoatesino che ha anche due palle break per portarsi sul 4-2. Sinner non riesce a concretizzarle e al quinto vantaggio il numero 8 del mondo si riporta in parità con un ace. 

Sempre con una prima battuta vincente, Auger-Aliassime riesce a ottenere il 5-5, annullando il break che sarebbe valso a Sinner il set. Il canadese esce da una situazione molto complicata visto che nel proprio turno di battuta si trovava in svantaggio per 0-30. Poco dopo, però, il numero 8 non riesce a contenere l'azzurro che porta a casa il primo set recuperando il 30-0 dell'avversario alla seconda palla break. 

Leggi anche

Sinner: "Livello molto alto, contento di essere partito così. Bello vedere tanta Italia alle Finals"

Al contrario del primo, il secondo set si dimostra molto più a senso unico, soprattutto a causa del problema fisico con il quale deve fare i conti Auger-Aliassime. Il canadese è costretto a chiamare il fisioterapista ben due volte e lancia diversi sguardi di preoccupazione alla propria panchina. L'unico game conquistato dal numero 8 del ranking ATP (il provvisorio 1-3) arriva dopo i cinque consecutivi di Sinner annullando all'italiano due palle break.

Il classe 2000 lotta fino in fondo con grande orgoglio, ma non può nulla davanti allo strapotere dell'azzurro che nel secondo set si è mostrato glaciale e praticamente perfetto con la sua battuta, ottenendo la maggior parte dei punti proprio con le prime di servizio. 

Sinner contro Auger-Aliassime: le foto del match

1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

atp finals
jannik sinner
auger-aliassime

Ultimi video

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Brutto episodio a Torino, Alcaraz insultato al rientro in hotel: "Scemo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:17
Nuova Sondrio, Amelia esonerato: l'ex portiere del Milan si sfoga sui social: "Lasciato solo in mezzo ai problemi"
23:07
Inter, l'Independiente de Mendoza su Palacios
23:06
Lautaro viaggia, Julian riposa: Atletico-Inter può essere decisa dai... vaccini
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH
23:03
La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann
23:02
Salernitana, che paura per Villa: sviene dopo uno scontro di gioco, ambulanza in campo