Sinner, esordio vincente a Torino: battuto Auger-Aliassime 7-5, 6-1

Il primo set si dimostra subito combattuto, con entrambi molto incisivi nel servizio: Sinner se lo aggiudica in 58 minuti per 7-5, con Auger-Aliassime che al termine della prima parte di gioco si reca negli spogliatoi per qualche problema al polpaccio sinistro. L'azzurro parte fortissimo, aggiudicandosi il primo game del match nel proprio turno di servizio lasciando a zero il canadese. Il sesto game, quello che vale il 3-3 di Aliassime, è sicuramente il più emozionante: il classe 2000 ha due palle per il pari sul 40-15 ma si fa recuperare dall'altoatesino che ha anche due palle break per portarsi sul 4-2. Sinner non riesce a concretizzarle e al quinto vantaggio il numero 8 del mondo si riporta in parità con un ace.