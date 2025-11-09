Atp Finals, Paolini: "Un sogno incredibile avere 4 italiani"

Alcaraz-De Minaur, le immagini più belle della sfida
L'augurio agli azzurri: "Grande traguardo, godetevi il momento"di Redazione
Avere quattro giocatori italiani in lizza alle Atp Finals è "incredibile, credo che sia un traguardo che, se ce l'avessero detto 10 anni fa, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto". A dirlo la campionessa azzurra Jasmine Paolini, ospite allo stand Isybank di Intesa Sanpaolo al Fan Village di Torino per un Meet & Great. "Inoltre le Finals sono in Italia, quindi una coincidenza incredibile", ha aggiunto, sottolineando che "la Federazione ha fatto sinceramente un lavoro assurdo portando la Atp Finals qua, stanno promuovendo il tennis benissimo, Jannik, Lorenzo, ma anche Bolelli e Vavassori. È un sogno, credo per ogni appassionato italiano". A chi le chiede se le piacerebbe avere le Wta Finals in Italia risponde "ovvio che sì, sarebbe un sogno". Infine una parola per i compagni che stanno per scendere in campo nel torneo di Torino. "Sicuramente un grosso in bocca al lupo a tutti - dice - e spero che riescano a godersi l'esperienza. Dico a loro quello che direi a me stessa, che è un grande traguardo arrivare qua e di godersi il torneo. Jannik lo sa meglio di tutti noi l'ha già vinto - conclude - però l'augurio a tutti è quello cercare di dare il massimo e mettere in campo il miglior tennis".
Jasmine Paolini protagonista anche nella lounge Intesa Sanpaolo, dove ha incontrato il fotografo Ray Giubilo, autore del libro fotografico 'Flying Rackets' edito da Allemandi e della foto dell'anno alla tennista azzurra, il suo volto inquadrato nel logo della racchetta. Nello spazio dell'istituto di credito, che delle Nitto Atp Finals è Host Partner, si sono visti anche Andriano Panatta, Paolo Bertolucci, Domenico Procacci, l'ex tennista romeno Ilie Nastase e Jacopo Vasamì, tennista numero 4 al mondo nella categoria juniores e pure lui nel team Intesa Sanpaolo con la Paolini e Jannik Sinner. Ha firmato palline e racchette Taylor Fritz, avversario domani di Lorenzo Musetti nel Torneo dei Maestri. Attesi in serata il sovrintendente del Teatro Regio, Mathieu Jouvin, e il presidente del Circolo della Stampa Sporting Torino, Pietro Garibaldi.
