Atp Finals, Paolini: "Un sogno incredibile avere 4 italiani"

Avere quattro giocatori italiani in lizza alle Atp Finals è "incredibile, credo che sia un traguardo che, se ce l'avessero detto 10 anni fa, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto". A dirlo la campionessa azzurra Jasmine Paolini, ospite allo stand Isybank di Intesa Sanpaolo al Fan Village di Torino per un Meet & Great. "Inoltre le Finals sono in Italia, quindi una coincidenza incredibile", ha aggiunto, sottolineando che "la Federazione ha fatto sinceramente un lavoro assurdo portando la Atp Finals qua, stanno promuovendo il tennis benissimo, Jannik, Lorenzo, ma anche Bolelli e Vavassori. È un sogno, credo per ogni appassionato italiano". A chi le chiede se le piacerebbe avere le Wta Finals in Italia risponde "ovvio che sì, sarebbe un sogno". Infine una parola per i compagni che stanno per scendere in campo nel torneo di Torino. "Sicuramente un grosso in bocca al lupo a tutti - dice - e spero che riescano a godersi l'esperienza. Dico a loro quello che direi a me stessa, che è un grande traguardo arrivare qua e di godersi il torneo. Jannik lo sa meglio di tutti noi l'ha già vinto - conclude - però l'augurio a tutti è quello cercare di dare il massimo e mettere in campo il miglior tennis".