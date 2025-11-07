Logo SportMediaset

Tennis
ATP FINALS

Atp Finals, brutto episodio a Torino: Alcaraz insultato al rientro in hotel

Alcuni ragazzi hanno urlato "Scemo" al tennista spagnolo

di Redazione
07 Nov 2025 - 21:56

Mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano anche a due giorni dal via delle Finals di nutrire grande stima reciproca e di essere amici fuori dal rettangolo di gioco, non tutti tra i tifosi (o pseudo tali) vivono questa grande rivalità con la stessa sportività dei due tennisti e della maggior parte delle persone. Al rientro in hotel a Torino, infatti, lo spagnolo è stato insultato da alcuni ragazzi che gli hanno urlato "Scemo" come testimoniato da un video che circola sui social.

Sinner: "Felice di essere qua, un anno fantastico per me. Con Alcaraz siamo amici"

Qualche ora prima, Alcaraz in conferenza stampa aveva parlato del rapporto con Sinner, spendendo parole di grande elogio. "Jannik è veramente una bella persona, ha delle belle persone intorno. E' una gran cosa avere del tempo fuori dal campo per parlare non solo di tennis ma anche della vita - le parole del campione spagnolo -. Probabilmente la gente potrebbe essere sorpresa di questo, ovvero quando pensano che combattiamo per grandi cose, per essere il numero uno, dovremmo odiarci ma questo non è vero. Una volta scesi in campo abbiamo degli obiettivi e vogliamo fare del nostro meglio per vincere, ma quando posiamo la racchetta siamo le stesse persone di prima e penso che questa sia una cosa sana e che sia fantastico anche per lo sport". 

carlos alcaraz
insulti tifosi
atp finals torino

