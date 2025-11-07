Atp Finals, brutto episodio a Torino: Alcaraz insultato al rientro in hotel

Qualche ora prima, Alcaraz in conferenza stampa aveva parlato del rapporto con Sinner, spendendo parole di grande elogio. "Jannik è veramente una bella persona, ha delle belle persone intorno. E' una gran cosa avere del tempo fuori dal campo per parlare non solo di tennis ma anche della vita - le parole del campione spagnolo -. Probabilmente la gente potrebbe essere sorpresa di questo, ovvero quando pensano che combattiamo per grandi cose, per essere il numero uno, dovremmo odiarci ma questo non è vero. Una volta scesi in campo abbiamo degli obiettivi e vogliamo fare del nostro meglio per vincere, ma quando posiamo la racchetta siamo le stesse persone di prima e penso che questa sia una cosa sana e che sia fantastico anche per lo sport".