Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
TENNIS

Us Open 2025, Medvedev perde la testa e distrugge la racchetta

Partita surreale del russo contro Bonzi, che alla fine riesce a vincere

25 Ago 2025 - 10:09
00:57 

Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno degli US Open 2025 da Benjamin Bonzi (che si è imposto 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4) in una partita surreale terminata al quinto set. Quando il francese era a un passo dalla vittoria, ovvero al momento del match point sul 5-4 nel terzo set, un fotografo ha inspiegabilmente deciso di cambiare posto dopo l'errore del 29enne al primo servizio, costringendo l'arbitro, come da regolamento, a far ripetere il servizio. Una decisione che ha scatenato l'ira di Medvedev che si è scagliato contro l'arbitro (Greg Allensworth) e ha aizzato il pubblico.

Il russo prima ha chiesto spiegazioni e poi ha sostenuto che l'arbitro non volesse più restare lì, volesse andarsene a casa. Girandosi verso la telecamera il russo ha gridato: "Ha ragione Reilly Opelka, lui - (il giudice di sedia) - guadagna sulla partita, non guadagna per le ore che sta in campo. L'arbitro vuole solo andarsene a casa".

Per oltre cinque minuti non è stato possibile riprendere il match. Il francese timidamente, a un certo punto, ha anche minacciato di andarsene chiedendo come mai Medvedev non era stato punito per il suo comportamento. Alla ripresa del match Bonzi non ha sfruttato il match point perdendo il terzo e il quarto set per poi imporsi al quinto. A fine partita Medvedev, dopo aver stretto la mano all'avversario (che lo aveva già eliminato a Wimbledon), ha sfasciato anche la racchetta, altro segnale della crisi profonda che sta attraversando il russo.

medvedev
us open
racchetta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Sinner a New York

Sinner a New York

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna