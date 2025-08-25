Us Open 2025, Medvedev perde la testa e distrugge la racchetta

Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno degli US Open 2025 da Benjamin Bonzi (che si è imposto 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4) in una partita surreale terminata al quinto set. Quando il francese era a un passo dalla vittoria, ovvero al momento del match point sul 5-4 nel terzo set, un fotografo ha inspiegabilmente deciso di cambiare posto dopo l'errore del 29enne al primo servizio, costringendo l'arbitro, come da regolamento, a far ripetere il servizio. Una decisione che ha scatenato l'ira di Medvedev che si è scagliato contro l'arbitro (Greg Allensworth) e ha aizzato il pubblico.