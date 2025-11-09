Tennis, Atp Finals: Alcaraz parte con una vittoria

Alla Inalpi Arena di Torino cominciano le Atp Finals, con il successo di Carlos Alcaraz su Alex de Minaur nel gruppo Jimmy Connors (o gruppo A). Il primo set dura più di un’ora con lo spagnolo che prima scappa via sul 4-1 con un break e poi viene ripreso sul 4-4 con la risposta dell’australiano. I due arrivano al tie-break, de Minaur flirta con la vittoria del primo set sul 5-3 ma poi il murciano risponde, sorpassa e chiude con il 7-5 che significa 7-6 e 1-0 nell’incontro. Sulle ali dell’entusiasmo il numero 2 del ranking Atp strappa subito il servizio al suo avversario, che però risponde subito con il contro-break. Sull’1-1 Carlos cambia marcia: doppio break consecutivo per volare via poi sul 5-1, e archiviare la pratica a servizio con il 6-2 che vale il definitivo 2-0. De Minaur sul 4-1 fallisce una palla break per accorciare, poi si arrende. Primo successo nel gruppo A per Alcaraz, de Minaur ko. Domani l’altra partita del girone, tra Taylor Fritz e Lorenzo Musetti.