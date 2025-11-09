Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Finals: Alcaraz parte con una vittoria

Lo spagnolo piega de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) e trova i primi punti nel gruppo A

09 Nov 2025 - 15:58
1 di 25
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Parte con il piede giusto Carlos Alcaraz nel gruppo A delle Atp Finals di Torino: lo spagnolo batte Alex de Minaur 2-0 non senza difficoltà dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. L’australiano risponde al break del murciano nel primo set, ma si arrende 7-6(5) al tie-break. Anche l’avvio del secondo parziale è equilibrato, poi il numero 2 del ranking cambia marcia e va a vincere 6-2. Domani l’altra sfida del gruppo tra Fritz e Musetti.

Alla Inalpi Arena di Torino cominciano le Atp Finals, con il successo di Carlos Alcaraz su Alex de Minaur nel gruppo Jimmy Connors (o gruppo A). Il primo set dura più di un’ora con lo spagnolo che prima scappa via sul 4-1 con un break e poi viene ripreso sul 4-4 con la risposta dell’australiano. I due arrivano al tie-break, de Minaur flirta con la vittoria del primo set sul 5-3 ma poi il murciano risponde, sorpassa e chiude con il 7-5 che significa 7-6 e 1-0 nell’incontro. Sulle ali dell’entusiasmo il numero 2 del ranking Atp strappa subito il servizio al suo avversario, che però risponde subito con il contro-break. Sull’1-1 Carlos cambia marcia: doppio break consecutivo per volare via poi sul 5-1, e archiviare la pratica a servizio con il 6-2 che vale il definitivo 2-0. De Minaur sul 4-1 fallisce una palla break per accorciare, poi si arrende. Primo successo nel gruppo A per Alcaraz, de Minaur ko. Domani l’altra partita del girone, tra Taylor Fritz e Lorenzo Musetti.

atp finals
alcaraz
de minaur

Ultimi video

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

ATP Finals: sorteggio tosto per Sinner, che attende Musetti per un possibile derby

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Sinner-Alcaraz, antipasto alle Finals: Jannik domina il set di allenamento

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:38
Dosso: "La miglior stagione della mia carriera e ora scendo sotto gli 11 nei 100"
16:34
Genoa-Fiorentina, le immagini dal Ferraris
Cristiano Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendi tra il 2002 e il 2023
16:34
Cristiano Ronaldo: "Io sono perfetto, il corpo di David Beckham è normale"
16:22
Atp Finals, Auger-Aliassime: "Stimolante iniziare contro Sinner, se lo batto..."
16:22
Juric, la panchina torna a rischio: Palladino in pole, più defilato Thiago Motta