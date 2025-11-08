Atp Atene, Djokovic fa 101 in carriera battendo Musetti negandogli le Finals

LA PARTITA

Nole tiene il primo turno di battuta a 30, Musetti risponde con un buon game al servizio lasciando a 15 l'avversario. Lorenzo vola 0-40 con due passanti e un dritto vincente e conquista le prime tre palle break. Il serbo annulla le prime due, ma Musetti si prende il break con uno spettacolare rovescio lungolinea. Il tennista carrarino tiene a 15 il servizio chiuso con un ace e vola 3-1. Musetti mette in campo tanta qualità e conquista due splendidi punti, recuperando prima una smorzata e poi con un lob vincente in corsa. Un doppio fallo di Djokovic regala un'altra palla break, annullata da una buona prima. Il fuoriclasse serbo si salva dal doppio break con un ace e rimane in scia (2-3). Nessun problema per Lorenzo nel sesto game: 4-2 e break confermato. Facile anche il turno di battuta di Nole, che concede un solo 15 (con il secondo doppio fallo) al tennista azzurro. L'ottavo game è molto combattuto, ma l'ex numero 1 al mondo sbaglia un facile smash che lo avrebbe portato 15-30 e Muso tiene il servizio allungando 5-3. Djokovic, a questo punto, serve per allungare il set e ci riesce tenendo la battuta a 30. Nel decimo gioco il carrarino parte con un ace, Nole prova a tenere e si porta 30-30. Una buona prima regala a Lorenzo il primo set point che però spedisce in corridoio un dritto lungolinea e si va ai vantaggi. Altra palla set con un vincente di dritto in diagonale: è quella buona, perché la risposta dell'avversario si spegne sul nastro. Musetti vince 6-4 il primo parziale.