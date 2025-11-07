Atp Finals: domenica apre Alcaraz con De Minaur, Sinner in campo lunedì sera

Il campione altoatesino inizierà la difesa del titolo contro Auger-Aliassime o Musettidi Redazione
In attesa di conoscere l’ultimo qualificato (uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti), l'ATP ha reso noto il programma delle prime due giornate delle ATP Finals che scatteranno domenica a Torino. Nella sessione pomeridiana, farà il suo debutto il gruppo Connors, con lo spagnolo Carlos Alcaraz in campo non prima delle 14 contro Alex de Minaur, mentre nella sessione serale inizierà il gruppo Borg, con in campo Alexander Zverev e Ben Shelton. Sarà anche il giorno del debutto della coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, opposti ai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, numeri 1 del torneo di doppio.
Il giorno dopo, lunedì, sessione diurna con Novak Djokovic contro Taylor Fritz, e serale con Jannk Sinner che affronterà uno tra Musetti, che per qualificarsi deve vincere ad Atene, e Auger-Aliassime.
A causa dell'impegno nel torneo greco di Djokovic e Musetti, giocheranno nello stesso giorno entrambi i gironi, praticamente un unicum nella storia del torneo dei maestri. Gli organizzatori delle Finals, infatti, hanno voluto concedere a entrambi almeno un giorno di riposo dopo la fine del torneo, comunque vada a finire il torneo di Atene.