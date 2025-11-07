Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
IL PROGRAMMA

Atp Finals: domenica apre Alcaraz con De Minaur, Sinner in campo lunedì sera

Il campione altoatesino inizierà la difesa del titolo contro Auger-Aliassime o Musetti

di Redazione
07 Nov 2025 - 23:33

In attesa di conoscere l’ultimo qualificato (uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti), l'ATP ha reso noto il programma delle prime due giornate delle ATP Finals che scatteranno domenica a Torino. Nella sessione pomeridiana, farà il suo debutto il gruppo Connors, con lo spagnolo Carlos Alcaraz in campo non prima delle 14 contro Alex de Minaur, mentre nella sessione serale inizierà il gruppo Borg, con in campo Alexander Zverev e Ben Shelton. Sarà anche il giorno del debutto della coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, opposti ai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, numeri 1 del torneo di doppio.

Il giorno dopo, lunedì, sessione diurna con Novak Djokovic contro Taylor Fritz, e serale con Jannk Sinner che affronterà uno tra Musetti, che per qualificarsi deve vincere ad Atene, e Auger-Aliassime

Leggi anche

Musetti vola in finale e continua a sognare: sulla strada per le Finals c'è solo Djokovic

A causa dell'impegno nel torneo greco di Djokovic e Musetti, giocheranno nello stesso giorno entrambi i gironi, praticamente un unicum nella storia del torneo dei maestri. Gli organizzatori delle Finals, infatti, hanno voluto concedere a entrambi almeno un giorno di riposo dopo la fine del torneo, comunque vada a finire il torneo di Atene.

Leggi anche

Brutto episodio a Torino, Alcaraz insultato al rientro in hotel: "Scemo"

atp finals
programma
jannik sinner

Ultimi video

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

ATP Finals: sorteggio tosto per Sinner, che attende Musetti per un possibile derby

Coppa Davis, Sinner risponde agli haters: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

Sinner: "Convincere Cahill la sfida più grande, mi vedo con lui un altro anno. Finals speciali"

Lorenzo Musetti al Roland Garros

Musetti alle ATP Finals se: cosa deve fare per qualificarsi

ATP 250 di Atene, Musetti centra la semifinale e avvicina le Finals

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:45
De Rossi: "Col Genoa può nascere un grande amore. Facciamo tornare il Ferraris un inferno"
DICH DE ROSSI 7/11 DICH
23:38
De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"
23:33
Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner in campo lunedì sera. Derby con Musetti?
23:32
Ultras Milan: 15 minuti di sciopero del tifo a Parma
23:31
Wolverhampton: risoluzione per il ds italiano Teti