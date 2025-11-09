Atp Finals 2025, oggi il via a Torino: tutto quello che c'è da sapere

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche
© Getty Images
© Getty Images
Sarà la sfida tra Alcaraz e De Minaur ad aprire il 'Torneo dei maestri', per la prima volta ci sono due italiani e domani saranno entrambi in campodi Redazione
Finalmente ci siamo, a Torino iniziano oggi le Nitto Atp Finals 2025, il 'Torneo dei maestri' in cui si sfidano gli otto migliori tennisti della stagione. La prima sfida sarà quella tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, mentre domani sarà una giornata da ricordare perché per la prima volta nella storia si sono qualificati due italiani e lunedì saranno entrambi in campo: Jannik Sinner inizierà il suo percorso contro Felix Auger-Aliassime, mentre Lorenzo Musetti debutterà contro Fritz. All’Inalpi Arena di Torino, ampliata per accogliere il pubblico italiano e internazionale, sarà una settimana di grande tennis e la febbre è altissima come dimostrano i quasi 200 mila biglietti già venduti che promettono di fare dell'edizoine di quest'anno un'edizione da record. Dal regolamento al montepremi al calendario, ecco tutto quello che c'è da sapere.
IL REGOLAMENTO
Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori (o coppie, per il doppio) divisi in gironi da quattro. Match tutti al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali. Tutti i match di doppio saranno invece al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e match tie-break al terzo set. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali, con il primo giocatore del gruppo A che affronterà il secondo del Gruppo B e viceversa. In caso di parità tra due giocatori, vale il criterio dello scontro diretto. In caso, possibile, di parità tra tre giocatori, ecco come verrà delineata la classifica: numero di partite giocate, totale di set vinti, totale di giochi vinti, posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp Tour. E a livello di punti Atp? Una vittoria nel round-robin vale 200 punti, in semifinale 400 e in finale 500.
I PARTECIPANTI
GRUPPO BJORN BORG (B): Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger Aliassime
GRUPPO JIMMY CONNORS (A): Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, AlexDe Minaur
IL CALENDARIO
L'ATP ha reso noto il programma delle prime due giornate delle ATP Finals che scatteranno domenica a Torino. Nella sessione pomeridiana, farà il suo debutto il gruppo Connors, con lo spagnolo Carlos Alcaraz in campo non prima delle 14 contro Alex de Minaur, mentre nella sessione serale inizierà il gruppo Borg, con in campo Alexander Zverev e Ben Shelton. Sarà anche il giorno del debutto della coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, opposti ai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, numeri 1 del torneo di doppio. Il giorno dopo, lunedì, sessione diurna con Lorenzo Musetti, ripescato dopo la rinuncia di Djokovic, contro Taylor Fritz, e serale con Jannk Sinner che affronterà Felix Auger-Aliassime.
Da domenica 9 a venerdì 14 novembre, round robin
ore 11.30 - Doppio
ore 14 - Singolare
ore 18 - Doppio
non prima delle 20.30 - Singolare
Sabato 15 novembre, semifinali
ore 12 - Doppio
ore 14.30 - Singolare
non prima delle 18 - Doppio
non prima delle 20.30 - Singolare
Domenica 16 novembre, finali
ore 15 - Finale doppio
ore 18 - Finale singolare
IL MONTEPREMI
Il montepremi complessivo delle Nitto Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Il campione imbattuto vincerà 5,07 milioni di dollari ed è il premio più alto mai messo in palio nella storia Atp.
Per il singolare è diviso così:
Campione imbattuto: 5.071.000 dollari
Vittoria in finale: 2.367.000 dollari
Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari
Vittoria in ogni match del girone: 396.500 dollari
Quota di partecipazione: 331.000 dollari (riserva 155.000 dollari)
Per il doppio è diviso così:
Campioni imbattuti: 959.300 dollari
Vittoria in finale: 356.800 dollari
Vittoria in semifinale: 178.500 dollari
Vittoria in ogni match del girone: 96.600 dollari
Quota di partecipazione: 134.200 dollari (riserva 51.700 dollari)
© Getty Images
© Getty Images