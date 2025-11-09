Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Atp Finals 2025, oggi il via a Torino: tutto quello che c'è da sapere

Sarà la sfida tra Alcaraz e De Minaur ad aprire il 'Torneo dei maestri', per la prima volta ci sono due italiani e domani saranno entrambi in campo

di Redazione
09 Nov 2025 - 11:06

Finalmente ci siamo, a Torino iniziano oggi le Nitto Atp Finals 2025, il 'Torneo dei maestri' in cui si sfidano gli otto migliori tennisti della stagione. La prima sfida sarà quella tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, mentre domani sarà una giornata da ricordare perché per la prima volta nella storia si sono qualificati due italiani e lunedì saranno entrambi in campo: Jannik Sinner inizierà il suo percorso contro Felix Auger-Aliassime, mentre Lorenzo Musetti debutterà contro Fritz. All’Inalpi Arena di Torino, ampliata per accogliere il pubblico italiano e internazionale, sarà una settimana di grande tennis e la febbre è altissima come dimostrano i quasi 200 mila biglietti già venduti che promettono di fare dell'edizoine di quest'anno un'edizione da record. Dal regolamento al montepremi al calendario, ecco tutto quello che c'è da sapere. 

Leggi anche

ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

IL REGOLAMENTO
Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori (o coppie, per il doppio) divisi in gironi da quattro. Match tutti al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali. Tutti i match di doppio saranno invece al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e match tie-break al terzo set. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali, con il primo giocatore del gruppo A che affronterà il secondo del Gruppo B e viceversa. In caso di parità tra due giocatori, vale il criterio dello scontro diretto. In caso, possibile, di parità tra tre giocatori, ecco come verrà delineata la classifica: numero di partite giocate, totale di set vinti, totale di giochi vinti, posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp Tour. E a livello di punti Atp? Una vittoria nel round-robin vale 200 punti, in semifinale 400 e in finale 500.

I PARTECIPANTI
GRUPPO BJORN BORG (B): Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger Aliassime
GRUPPO JIMMY CONNORS (A): Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, AlexDe Minaur

IL CALENDARIO
L'ATP ha reso noto il programma delle prime due giornate delle ATP Finals che scatteranno domenica a Torino. Nella sessione pomeridiana, farà il suo debutto il gruppo Connors, con lo spagnolo Carlos Alcaraz in campo non prima delle 14 contro Alex de Minaur, mentre nella sessione serale inizierà il gruppo Borg, con in campo Alexander Zverev e Ben Shelton. Sarà anche il giorno del debutto della coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, opposti ai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, numeri 1 del torneo di doppio. Il giorno dopo, lunedì, sessione diurna con Lorenzo Musetti, ripescato dopo la rinuncia di Djokovic, contro Taylor Fritz, e serale con Jannk Sinner che affronterà Felix Auger-Aliassime. 

Da domenica 9 a venerdì 14 novembre, round robin
ore 11.30 - Doppio
ore 14 - Singolare
ore 18 - Doppio
non prima delle 20.30 - Singolare

Sabato 15 novembre, semifinali
ore 12 - Doppio
ore 14.30 - Singolare
non prima delle 18 - Doppio
non prima delle 20.30 - Singolare

Domenica 16 novembre, finali
ore 15 - Finale doppio
ore 18 - Finale singolare 

Leggi anche

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

IL MONTEPREMI
Il montepremi complessivo delle Nitto Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Il campione imbattuto vincerà 5,07 milioni di dollari ed è il premio più alto mai messo in palio nella storia Atp.
Per il singolare è diviso così: 
Campione imbattuto: 5.071.000 dollari
Vittoria in finale: 2.367.000 dollari
Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari
Vittoria in ogni match del girone: 396.500 dollari
Quota di partecipazione: 331.000 dollari (riserva 155.000 dollari)

Per il doppio è diviso così:
Campioni imbattuti: 959.300 dollari
Vittoria in finale: 356.800 dollari
Vittoria in semifinale: 178.500 dollari
Vittoria in ogni match del girone: 96.600 dollari
Quota di partecipazione: 134.200 dollari (riserva 51.700 dollari)

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

atp finals torino
regolamento
montepremi
programma

Ultimi video

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

ATP Finals: sorteggio tosto per Sinner, che attende Musetti per un possibile derby

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Sinner-Alcaraz, antipasto alle Finals: Jannik domina il set di allenamento

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:34
ATP Finals, Musetti quinto azzurro a qualificarsi. L'Italia eguaglia Germania e Russia
12:32
Messi raggiunge 400 assist in carriera: l'Inter Miami vince 4-0
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier
12:24
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"
12:24
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."
12:24
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."