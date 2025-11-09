Atp Finals 2025, oggi il via a Torino: tutto quello che c'è da sapere

Finalmente ci siamo, a Torino iniziano oggi le Nitto Atp Finals 2025, il 'Torneo dei maestri' in cui si sfidano gli otto migliori tennisti della stagione. La prima sfida sarà quella tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, mentre domani sarà una giornata da ricordare perché per la prima volta nella storia si sono qualificati due italiani e lunedì saranno entrambi in campo: Jannik Sinner inizierà il suo percorso contro Felix Auger-Aliassime, mentre Lorenzo Musetti debutterà contro Fritz. All’Inalpi Arena di Torino, ampliata per accogliere il pubblico italiano e internazionale, sarà una settimana di grande tennis e la febbre è altissima come dimostrano i quasi 200 mila biglietti già venduti che promettono di fare dell'edizoine di quest'anno un'edizione da record. Dal regolamento al montepremi al calendario, ecco tutto quello che c'è da sapere.