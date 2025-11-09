Le immagini del GP del Brasile

Subito un colpo di scena nelle prime fasi del GP del Brasile. Dopo la safety-car, Oscar Piastri, pilota della McLaren, ha attaccato Kimi Antonelli alla prima curva: contatto con il pilota italiano della Mercedes, che a sua volta ha toccato Charles Leclerc. Proprio il ferrarista ha avuto la peggio, rompendo la sospensione anteriore sinistra e perdendo di netto la gomma. Per il monegasco inevitabile il ritiro. Piastri, invece, è stato penalizzato di 10".