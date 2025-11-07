Logo SportMediaset

Tennis
tennis

Sinner-Alcaraz, antipasto alle Finals: Jannik domina il set di allenamento

L'azzurro e lo spagnolo in giornata hanno lavorato insieme: prima un po' di riscaldamento, poi la partita amichevole

07 Nov 2025 - 13:40

Un'oretta di riscaldamento e un set di allenamento: questo è stato l'antipasto della sfida che tutti attendono alle Nitto Atp Finals di Torino, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In attesa del debutto ufficiale delle partite, il numero uno e due del ranking si sono allenati insieme sul campo del foyer dell'Inalpi Arena.

Dopo un paio di battute sul golf, grande passione dello spagnolo, la sessione è partita subito con ritmi alti e scambi intensi: prima testata la diagonale del dritto, poi voleè e smash fino a una parte finale di lavoro dedicato su servizio e risposta. Dopo una prima ora sul campo Sebastopoli i due tennisti si sono spostati sul centrale per giocare un set di allenamento davanti a circa 4mila tifosi.

IL SET

Dopo un breve richiamo di riscaldamento per prendere le misure del centrale, il set è iniziato subito a ritmi altissimi: Sinner è partito al servizio andando subito sotto 0-40. L'azzurro però con 5 punti di fila raddrizza il game e subito dopo breakka Alcaraz alla seconda occasione. Già dalle prime battute è emersa chiaramente la volontà di Jannik di provare a variare il più possibile: ogni palla corta o discesa a rete veniva sottolineata con applausi e complimenti da parte del suo team, presente al gran completo a bordo campo. Alcaraz dopo 4 giochi riesce finalmente a muovere il punteggio accorciando sul 3-1. Dopo circa mezz'ora di gioco Sinner si invola sul 5-2: il set finisce con il punteggio di 6-2 a favore dell'azzurro, bravo a gestire dopo il break iniziale. I 40 minuti di partita, seppur amichevole, hanno già dato indicazioni importanti in vista del possibile incrocio durante il torneo: Sinner, come sempre accaduto sul veloce indoor, sembra avere un altro ritmo rispetto allo spagnolo. Se poi riuscisse a variare come fatto oggi per Alcaraz potrebbero essere guai seri. 

L'allenamento si è chiuso con l'abbraccio tra i due e con l'immancabile sessione di foto e autografi. Le partite inizieranno domenica, secondo un calendario che verrà definito nelle prossime ore, intanto questa mattina al palazzetto si è già potuto respirare l'emozione di una delle sfide più attese, quella Sinner e Alcaraz che oltre a sfidarsi per il titolo si giocano anche il primo posto del ranking mondiale.  

sinner alcaraz
jannik sinner
carlos alcaraz
atp finals torino
allenamento

