Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Oltre al titolo delle Atp Finals l'azzurro e lo spagnolo si giocheranno il primo posto della classifica mondiale
Sono i più acclamati lungo il blu carpet che ha accolto gli otto maestri a Piazza Castello, uno dei luoghi simbolo di Torino, nella passerella glamour che precede l'inizio del torneo. Ma un bagno di folla aveva già accompagnato il loro allenamento congiunto a ora di pranzo, all'Inalpi Arena, da domenica teatro di sfide tra i migliori otto tennisti del circuito. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono gli uomini più attesi in vista di una edizione delle Atp Finals che metterà in palio anche il trono di numero uno al mondo. Loro, intanto, non sembrano curarsi dell'attenzione riservata da fan e addetti ai lavori. Sul campo regalano sorrisi, abbracci, oltre - ovviamente - a colpi ad alta intensità. Voleé, smash e un lavoro di servizio e risposta prima nel foyer dell'impianto e poi sul centrale, davanti a oltre tremila appassionati in estasi. La volpe rossa ha vinto la simulazione di un set, ma è da domenica che si inizierà a fare sul serio. Intanto i due sorridono e si concedono un selfie, pubblicato sull'account Instagram dello spagnolo, accompagnato dalla scritta "la battaglia per il numero uno":
"Con Alcaraz c'è grande stima reciproca, nella vita siamo amici, sul campo ognuno fa il suo percorso. Ci stiamo preparando per la prima partita. Sono contento di come è andata la stagione", ha raccontato Sinner. "Uno sbaglia quando pensa di essere numero uno al mondo. Io penso sempre di essere il numero due - ha confessato Sinner durante il media day al Teatro Regio - I numeri sono quelli, però nella mia mente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Sui campi indoor sono veramente forte, lo so e ne sono consapevole, però appena ti rilassi un attimo è un casino". Il suo rivale Alcaraz è consapevole di avere davanti "una settimana davvero importante" per chiudere l'anno da numero uno al mondo.
"Sono davvero motivato a dare il massimo - ha ammesso lo spagnolo - cercando di ottenere qualche vittoria, cercando di qualificarmi per la semifinale. Penso che fare bene in questo torneo, vincere le partite, contribuisca a farmi concludere l'anno da numero uno". Intanto però, con Sinner "c'è una rivalità davvero sana, e penso sia fantastica per lo sport - ha confidato - Probabilmente le persone possono sorprendersi perché quando pensano alla nostra rivalità immaginano che dobbiamo odiarci a vicenda. E penso che non sia così. Una volta scesi in campo abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo fare del nostro meglio solo per vincere la partita ma dopo siamo persone simili". Di certo, sul campo, sono entrambi pronti a dare spettacolo nell'ultima recita della stagione.