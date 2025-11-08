Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Sono i più acclamati lungo il blu carpet che ha accolto gli otto maestri a Piazza Castello, uno dei luoghi simbolo di Torino, nella passerella glamour che precede l'inizio del torneo. Ma un bagno di folla aveva già accompagnato il loro allenamento congiunto a ora di pranzo, all'Inalpi Arena, da domenica teatro di sfide tra i migliori otto tennisti del circuito. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono gli uomini più attesi in vista di una edizione delle Atp Finals che metterà in palio anche il trono di numero uno al mondo. Loro, intanto, non sembrano curarsi dell'attenzione riservata da fan e addetti ai lavori. Sul campo regalano sorrisi, abbracci, oltre - ovviamente - a colpi ad alta intensità. Voleé, smash e un lavoro di servizio e risposta prima nel foyer dell'impianto e poi sul centrale, davanti a oltre tremila appassionati in estasi. La volpe rossa ha vinto la simulazione di un set, ma è da domenica che si inizierà a fare sul serio. Intanto i due sorridono e si concedono un selfie, pubblicato sull'account Instagram dello spagnolo, accompagnato dalla scritta "la battaglia per il numero uno":