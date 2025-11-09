Conte: "Sono preoccupato, quest'anno c'è un'energia diversa"

In questo inizio di stagione, sono già 5 le sconfitte, di cui 3 in campionato. Un andamento che, forse, non può bastare per vincere nuovamente: "Sono preoccupato, c'è poco da dire. Se una squadra che viene etichettata come protagonista assoluta perde 5 partite vuole dire che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Non dobbiamo dimenticare che dopo uno Scudetto vinto siamo arrivati decimi: non è stato di grande insegnamento. Tante volte si pensa che dall'oggi al domani il brutto anatroccolo diventa cigno, l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di assoluto valore e straordinario. Stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo chiederci come: se lo stiamo facendo con l'entusiasmo giusto e con la giusta voglia di rivincita. Sicuramente è cambiata l'energia. I ragazzi sanno benissimo come la penso, mi dispiace di non riuscire a cambiare questa energia. Non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuole sentire".