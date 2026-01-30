Alcaraz chiama il medico per i crampi, Zverev si infuria e tira in mezzo anche Sinner: "Stro**ate, li state proteggendo"

Nel corso del terzo set, sul 5-4 Alcaraz, lo spagnolo, visibilmente claudicante, ha chiesto il Medical Time Out scatenando la furia di Zverev. Il tedesco infatti sosteneva che il suo avversario non potesse interrompere il match con l'intervento del medico per trattare dei crampi ed è stato molto duro con il giudice di sedia: "Ha i crampi, cos'è questa stronza*a? Non può sottoporsi a MTO (medical time out), ha i crampi! Cos'altro dovrebbe essere? Questa è una stronza*a assoluta! È incredibile!". Carlitos è stato trattato dal fisio alla gamba destra e non è chiaro se effettivamente il problema fosse riconducibile a crampi.