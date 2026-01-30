LA POLEMICA

Alcaraz chiama il medico per i crampi, Zverev si infuria e tira in mezzo anche Sinner: "Stro**ate, li state proteggendo"

Attimi di tensione verso la fine del terzo set: il tedesco su tutte le furie per un ipotetico trattamento speciale riservato all'azzurro e allo spagnolo 

30 Gen 2026 - 10:59
Carlos Alcaraz si è guadagnato un posto in finale agli Australian Open dopo un'estenuante maratona contro Alexander Zverev. Nel corso delle oltre cinque ore di match però c'è stato spazio anche per momenti di tensione.

Nel corso del terzo set, sul 5-4 Alcaraz, lo spagnolo, visibilmente claudicante, ha chiesto il Medical Time Out scatenando la furia di Zverev. Il tedesco infatti sosteneva che il suo avversario non potesse interrompere il match con l'intervento del medico per trattare dei crampi ed è stato molto duro con il giudice di sedia: "Ha i crampi, cos'è questa stronza*a? Non può sottoporsi a MTO (medical time out), ha i crampi! Cos'altro dovrebbe essere? Questa è una stronza*a assoluta! È incredibile!". Carlitos è stato trattato dal fisio alla gamba destra e non è chiaro se effettivamente il problema fosse riconducibile a crampi. 

Effettivamente il regolamento non prevede la possibilità di chiedere il medical time out (e quindi i tre minuti di stop al cambio campo) per crampi. Zverev quindi, nella sua protesta, ha ritirato fuori una sua vecchia polemica: i favoritismi nei confronti di Alcaraz e Sinner. Il tedesco in passato infatti fatto aveva insinuato che gli organizzatori dei tornei rallentassero le superfici per favorire Jannik e Carlitos.

Pur non essendo direttamente coinvolto questa volta, Sascha ha voluto tirato in mezzo anche Sinner nella sua invettiva: "Li state proteggendo entrambi (il riferimento al tennista azzurro), è incredibile! Questo non è possibile, non è possibile. Non potete fare sul serio. Non potete fare sul serio ora".  Il tedesco, nonostante tutto, era comunque riuscito ad assicurarsi il terzo parziale al tie break. Poi però è dovuto capitolare al quinto set. A fine partita però le tensioni e i veleni erano già state archiviate da entrambi: i due giocatori si sono scambiati un bell'abbraccio. 

carlos alcaraz
jannik sinner
alexander zverev
time-out
crampi
medico

